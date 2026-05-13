[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…"김용범 말은 초과 세수 배당…초과 이윤 배당은 음해"

1. 미국의 도널드 트럼프 대통령이 미중 정상회담이 열리는 중국 베이징을 향해 출발했습니다. 이란 전쟁과 관련해서 트럼프 대통령은 어떤 식으로든 미국이 이길 것이라며 시진핑 중국 주석의 도움은 필요 없다고 말했는데요. 두 정상의 정상회담 우리 시각으로 내일(14일) 오전에 열릴 예정입니다.



2. 이런 상황에서 안규백 국방부 장관 미국을 방문하고 있는데요. 호르무즈 해협 통항 정상화와 관련해서 단계적으로 기여하는 방안을 검토하겠다는 생각을 미국에 전달했다고 밝혔습니다. 안 장관은 현지 특파원들과의 간담회에서 호르무즈 해협 통항 재개 문제와 관련해서 국제 사회의 책임 있는 일원으로서 참여하겠다며 단계적으로 기여하는 방안을 검토하겠다는 수준까지는 이야기했다고 말했습니다. 안 장관은 단계적인 기여의 방법이 무엇이냐는 질문에 대해서는 지지 표명, 인력 파견, 정보 공유, 군사적 자산 지원 등을 언급했다고 소개하기도 했습니다.



3. 삼성전자 노사가 오늘 새벽까지 17시간 동안 협상을 이어갔지만, 결국 의견 차이를 좁히지 못해 결렬됐습니다. 오는 21일 총파업이 예고됐죠. 긴급 관계장관회의를 연 김민석 국무총리는 어떠한 경우에도 파업으로 이어지지 않게끔 노사 간의 대화가 지속적으로 이뤄지도록 적극 지원해야 한다고 관계부처에 각별히 당부했습니다.



4. 요즘 이 문제가 상당한 논란이 되고 있습니다. 정치권에서 김용범 청와대 정책실장의 AI 초과 이익 국민 배당금 제한을 둘러싼 논란에 대해서 이재명 대통령이 SNS를 통해 직접 자신의 생각을 밝혔습니다. 이재명 대통령은 김 실장이 한 말은 AI 부문 초과 이윤으로 발생하는 초과 세수를 국민 배당하는 방안 검토인데 일부 언론이 이 발언을 편집해서 김 실장이 기업의 초과 이윤을 국민 배당하는 방안 검토를 주장했다는 음해성 가짜 뉴스를 유포했다고 지적했습니다. 정청래 민주당 대표는 오늘 김 실장 제안과 관련한 기자의 질문을 받고 "당과의 대화는 없었던 것 같습니다. 솥뚜껑을 먼저 열면 밥이 되기 전에 설익어 버린다"고 김 실장의 제안에 선을 긋는 모습을 보였는데요. 정청래 대표는 "당장 뭘 하자는 것보다는 학계에서 먼저 연구를 한 후에 법으로 만드는 과정에서 국민적인 공감을 얻어가야 한다"고 덧붙이기도 했습니다. 국민의힘 측은 김 실장이 국민 배당제를 언급한 것은 사회주의적인 발상이라며 이재명 대통령을 향해서 김용범 정책실장을 경질하라고 촉구하고 나섰습니다.