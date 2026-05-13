국민의힘, 장동혁 전면 나선 '공소취소 저지 선대위' 출범

▲ 국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 의원들이 13일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회 출범식에서 국기에 경례하고 있다.

국민의힘은 6·3 지방선거를 21일 앞두고 장동혁 대표를 전면에 내세운 중앙선거대책위원회를 출범하며 본격 선거 체제로 전환했습니다.'국민 무시 심판, 공소취소 저지 국민선대위'로 명명한 이번 선대위에서 장 대표는 현역 의원 중 유일하게 상임선대위원장을 맡아 사실상 '원톱'으로 나섰습니다.오늘(13일) 여의도 중앙당사에서 열린 선대위 발대식에는 장 대표를 비롯한 지도부와 이재명 정부의 실정을 겨냥할 각 분야 민간 전문가들이 주축으로 참여했습니다.'공소취소 특검법'을 대여 공세 핵심 카드로 활용하기 위해 '공소취소 특검법 특별위원회'가 구성됐고, 대여 공세에 앞장서 온 검사 출신 주진우 의원이 위원장을 맡았습니다.발대식에서는 "이재명 셀프사면 깡패특검 반대", "더불어오만당 입법독주 중단" 등 구호를 외치며 단일대오를 통한 필승을 결의했습니다.지선과 함께 있을 국회의원 재·보궐선거 대한 공천장 수여식도 열려 박민식 부산 북갑, 이진숙 대구 달성군 후보 등이 참석했습니다.다만, '대표 리스크'를 둘러싼 당내 우려는 잔존합니다.우재준 청년최고위원은 선대위 구성과 관련한 사전 논의가 없었다고 공개 반발하며 최고위와 선대위 발대식에 불참했습니다.박성훈 수석대변인은 기자들과 만나 "본인 의사를 최종 확인 후 결정하겠다"며 "다만 관례상 최고위원은 선대위에 당연직으로 참여했다"고 강조했습니다.국민의힘은 중앙선대위는 중앙 차원의 대여 공세에 집중하도록 하고, 지역에서는 후보자와 해당 지역구 의원 중심의 개별 선대위가 민생 이슈에 대응하게 한다는 방침입니다.정희용 사무총장은 발대식에서 경과보고를 통해 "중앙선대위는 장동혁 상임선대위원장을 중심으로 조직 구성을 슬림화해 이재명 정권의 폭정에 강하고 빠르게 대응하는 데 중점을 뒀고, 시도 선대위는 후보자들과 의원을 중심으로 지역 현안을 챙기는 지역 밀착 조직으로 구성했다"고 설명했습니다.지도부는 오후에는 선거 현장을 찾아 출마자 지원을 이어갑니다.장 대표는 김영환 충북지사 후보 선거사무소 개소식 겸 선대위 발대식에, 송 원내대표는 경기 하남갑 국회의원 보궐선거에 출마한 이용 후보의 캠프 개소식에 참석합니다.(사진=연합뉴스)