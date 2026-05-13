반도체·내수 호조에…KDI, 올해 성장 전망 1.9→2.5%로 올려

▲ 정규철 한국개발연구원(KDI) 거시·금융정책연구부장이 13일 세종시 정부세종청사에서 2026년 상반기 경제전망에 대해 브리핑하고 있다.

"잠재성장률 상회하는 경기 확장 국면"

올해 민간소비 2.2%↑·경상수지 2천390억 달러 흑자 전망

"수요·공급 물가 상방 압력"…소비자물가 올해 2.7%·내년 2.2%

한국개발연구원(KDI)이 올해 한국경제 성장률을 2.5%로 전망했습니다.반도체 수출 호조세와 내수 개선세가 예상보다 더 강하게 작용할 것이라며 중동전쟁 발발 전인 지난 2월 발표한 전망치에서 0.6%포인트(p) 끌어 올렸습니다.전쟁에 따른 유가 상승과 경기 회복세 영향으로 소비자물가 상승률은 이전 전망보다 0.6%p 높은 2.7%로 예상했습니다.KDI는 오늘(13일) 이런 내용을 담은 '2026년 상반기 경제전망'을 발표했습니다.KDI는 "최근 우리 경제는 반도체 호황과 내수 확대로 성장세가 비교적 큰 폭으로 확대되면서 경기 개선 흐름을 지속하고 있다"며 올해 실질 국내총생산(GDP) 증가율을 전망치를 높여 잡았습니다.한국은행이 발표한 올해 1분기 성장률이 1.7%로 시장의 예상을 뛰어넘자 국내외 기관들은 속속 눈높이를 올리는 분위깁니다.주요 투자은행(IB) 8곳이 제시한 올해 전망치는 4월 말 기준 평균 2.4%로, 3월 말에 비해 0.3%p 올라갔습니다.3% 전망치도 등장하고 있습니다.한국금융연구원은 지난 11일 종전보다 0.7%p 높인 2.8%로 예상했습니다.KDI는 내년에는 1.7% 성장할 것으로 전망했습니다.또, 올해와 내년 모두 잠재성장률을 상회한다는 점에서 경기 확장 국면으로 평가했습니다.정규철 KDI 거시·금융정책연구부장은 이날 정부세종청사에서 한 브리핑에서 "성장률을 상향 조정한 것은 중동전쟁의 부정적인 영향보다는 반도체 수출의 긍정적인 영향이 더 컸다는 판단"이라며 "0.6%p 중에서 반도체의 기여도는 0.3%p 이상"이라고 설명했습니다.이어 "중동전쟁은 0.5%p 정도 성장률을 낮추는 요인으로 작용했고, 추가경정예산은 0.2%p 높이는 것으로 추정했다"고 덧붙였습니다.그는 "반도체는 수요가 많은데 공급이 따라가지 못하면서 가격이 많이 올라갔다"며 "만약 공급 능력이 빨리 확충될 수 있다면 수출이 더 많이 늘고 성장률이 말씀드린 것보다 더 좋아질 가능성도 있다"고 전망했습니다.정 부장은 "중동전쟁은 하반기 정도면 어느 정도 해소되는 방향으로 가정했는데 만약 하반기에도 높은 유가가 지속된다면 전망치를 달성 못 할 가능성도 존재한다"고 덧붙였습니다.삼성전자 노조가 총파업할 경우 성장률 영향에 관해선 "강도와 지속 기간 등 전제가 없어 정량적으로 말하기는 어렵다"며 "실제 실행이 되면 방향성 자체는 부정적일 것"이라고 말했습니다.거시지표를 세부적으로 보면, 서비스업이 개선된 가운데 제조업이 반등하고 건설업의 부진은 완화되고 있다고 KDI는 평가했습니다.민간소비는 중동전쟁에 따른 물가 상승에도 소득 개선과 정부 지원 정책에 힘입어 올해 2.2%, 내년 1.5% 증가하며 회복세를 보일 것으로 내다봤습니다.정 부장은 "물론 일대일로 대응하지는 않겠지만 주가 상승은 부의 효과가 분명히 존재한다"며 "자산이 많이 증가하면 소비를 늘릴 요인이 있다"고 했습니다.설비투자는 올해와 내년 각각 3.3%, 2.4%로 비교적 높은 증가율을 제시했습니다.건설투자는 올해 0.1% 증가한 뒤 내년에는 1.1%로 증가세가 확대될 것으로 내다봤습니다.수출은 반도체 호조세에 올해에는 4.6% 증가한 뒤 내년에는 2.2% 증가로 양호한 흐름을 유지할 것으로 예상했습니다.경상수지는 반도체 수출액 급증에 따라 올해 2천390억 달러, 내년 2천137억 달러 등 역대 최대 수준의 흑자를 전망했습니다.작년은 1천231억 달러 흑자였습니다.취업자 수는 인구구조 변화에도 내수 회복세가 영향을 미쳐 올해와 내년 모두 각각 17만 명 증가할 것으로 내다봤습니다.KDI는 중동전쟁의 여파로 올해 소비자물가 상승률을 전쟁 전 전망보다 0.6%p 높인 2.7%로 제시했습니다.내년 소비자물가는 2.2%로 상승 폭이 축소될 것으로 봤습니다.근원물가는 올해 2.5%, 내년 2.3% 상승할 것으로 예상했습니다.이같은 전망은 원유 도입단가(두바이유 기준)를 배럴당 올해 91 달러, 내년 82 달러로, 중동전쟁으로 작년(69 달러)보다 상승하는 것을 전제로 합니다.원/ 달러 환율은 현재 수준(1,475원)에서 변동이 없다는 가정입니다.KDI는 물가 상승 국면에서 금리 인상을 포함한 유연한 통화정책을 주문했습니다.KDI는 "민간소비가 개선되면서 수요 측 물가 상방 압력이 누적되는 가운데 국제유가 상승으로 공급 측 물가 상방 압력도 상당폭 확대됐다"며 "대내외 불확실성을 감안해 기대 인플레이션이 불안정해지지 않도록 대비할 필요가 있다"고 했습니다.정규철 부장은 "고물가가 지속될 가능성이 높아지는 상황으로 간다면 금리를 인상해야할 것"이라며 "그런데 그게 이달일지, 하반기일지 현재의 불확실성 하에서는 확정적으로 말하기는 어렵다"고 부연했습니다.재정정책에 관해서는 잠재성장률 제고와 소득 취약계층 지원을 중심으로 지출하되, 지출 효율화를 위한 노력도 지속해야 한다고 강조했습니다.KDI는 "기초연금과 지방교육재정교부금이 내년 100조 원을 넘어설 것으로 예상돼 의무지출 효율화를 적극 추진할 필요가 있다"며 "기초연금을 취약 노령층에 집중하는 한편, 지방교육재정교부금을 학령인구에 연동되도록 개편할 필요가 있다"고 했습니다.정규철 부장은 2차 추경안 편성 필요성에 관해선 "중동전쟁이 누그러진다면 경기 부양을 위한 확장 재정정책의 필요성은 크지 않다"며 "경기 부양 이외 부분에서는 재정이 필요할 수 있는데, 이는 더 중장기적 관점에서 평가해야 한다"고 말했습니다.