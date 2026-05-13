MLB 애틀랜타 김하성, 부상 복귀전서 볼넷 출루

▲ 애틀랜타 브레이브스 김하성

부상으로 긴 시간 재활했던 미국프로야구 메이저리그(MLB)의 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 복귀전에서 볼넷으로 출루에 성공했습니다.김하성은 오늘(13일) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 2026 MLB 시카고 컵스와 홈 경기에 8번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷을 올렸습니다.지난해 12월 애틀랜타와 1년 2천만 달러에 계약한 김하성은 올해 초 한국에서 빙판길에 미끄러지는 불운을 겪으면서 오른손 중지 힘줄이 파열돼 수술대에 올랐습니다.이후 지난달 29일부터 마이너리그에서 9경기에 출전하며 실전 감각을 조율한 후 이날 MLB 무대에 복귀했습니다.김하성은 첫 타석인 3회말 1루에서 상대 선발 우완 콜린 레아의 7구째 시속 138.7㎞ 슬라이더를 밀어쳤지만 2루수 니코 호너의 호수비에 막혔습니다.5회말엔 3루수 뜬공으로 물러났습니다.5대 2로 앞선 6회말 2아웃 1루에선 상대 두 번째 투수 라이언 롤리슨을 상대로 5구째 149㎞ 몸쪽 포심 패스트볼을 골라내며 볼넷으로 출루했습니다.하지만 후속 타자의 내야 땅볼로 진루엔 실패했습니다.마지막 타석인 8회말 2아웃 1, 3루에선 2루 땅볼로 물러났습니다.이날 김하성은 수비에서 좋은 모습을 보여줬습니다.1대 1로 맞선 4회초 1아웃 만루에서 컵스 모이세스 바예스테로스의 2루 방면 빠른 내야 타구를 잡아내며 2루수에게 연결해 아웃카운트를 잡아냈습니다.타구가 내야를 빠져나갔으면 2점을 내줄 상황이었지만 1점만 허용하면서 실점을 최소화했습니다.애틀랜타는 컵스에 5대 2로 이겨 3연승을 이어 나갔습니다.29승 13패, 승률 0.690으로 내셔널리그(NL) 동부지구 1위를 사수했습니다.(사진=게티이미지)