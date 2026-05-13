"차 안에 아이가" 잇따른 신고…초등생 현행범 체포

훔친 차로 무면허 운전까지 한 초등학생이 경찰에 붙잡혔습니다.



천안동남경찰서는 특수절도 및 도로교통법 위반(무면허 운전) 혐의로 초등학생 A 군을 현행범 체포해 조사하고 있다고 오늘(13일) 밝혔습니다.



A 군은 오늘 오전 7시 20분 충남 천안시 동남구 한 아파트 지하 주차장에서 차를 훔친 뒤 운전한 혐의를 받습니다.



오늘 "차량을 도난당했다"는 112 신고 약 한 시간 뒤 한 초등학교 부근에서 "초등학생이 차를 운전해 주변을 돌아다니고 있다"는 신고가 잇따라 접수됐습니다.



경찰은 A 군이 훔친 차를 뒤쫓았고 오늘 오전 도로에서 A 군을 현행범 체포했습니다.



A 군과 같이 범행을 벌인 또래 2명이 더 있는 것으로 보고 이들도 추적 중입니다.



A 군과 공범들은 잠금장치가 돼 있지 않은 차량 문을 열고 들어가 시동이 걸리자 차를 타고 달아난 것으로 조사됐습니다.



도주 과정에서 시설물을 들이받는 사고를 내긴 했으나 인명피해는 없었던 것으로 알려졌습니다.



경찰은 공범을 추적하는 한편 A 군을 상대로 자세한 범행 동기 등을 조사할 예정입니다.



(사진=연합뉴스)