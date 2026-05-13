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이 대통령, 15일 노벨경제학상 피터 하윗 교수 면담

강민우 기자
작성 2026.05.13 12:14 조회수
이 대통령, 15일 노벨경제학상 피터 하윗 교수 면담
▲ 2025년 노벨경제학상 수상자 피터 하윗 미국 브라운대 명예교수

이재명 대통령이 오는 15일, 지난해 노벨경제학상을 수상한 피터 하윗 미국 브라운대 명예교수를 청와대에서 만납니다.

하윗 교수는 '창조적 파괴를 통한 지속 가능한 성장 이론'을 세운 공로를 인정받아 지난해 프랑스 경제학자 필립 아기옹과 함께 노벨경제학상을 공동 수상했습니다.

이 대통령은 이날 하윗 교수와 한국 경제 발전을 위한 정책 방향 등에 대한 대화를 나눌 것으로 보입니다.

하윗 교수는 지난해 노벨경제학상 수상 발표 후 온라인 기자회견에서 '한국 경제가 혁신을 지속할 수 있는 정책 환경'에 관한 질문에 선도기업들이 혁신을 계속 유인할 수 있도록 독점을 규제하고 경쟁적 시장 환경을 갖추는 게 중요하다고 밝힌 바 있습니다.

하윗 교수는 이날 한국개발연구원(KDI) 주최 컨퍼런스에서 하준경 청와대 경제성장수석과 한국 경제 혁신 전략과 성장 방향에 대한 논의도 진행할 예정입니다.

하윗 교수는 하 수석의 박사학위 지도교수이기도 합니다.

(사진=게티이미지)
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