2PM, 10년 만에 도쿄돔 완전체 귀환…8만 5천 핫티스트와 눈물의 재회

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그룹 2PM이 10년 만에 일본 도쿄돔으로 돌아와 8만 5천 핫티스트와 뜨거운 재회를 완성했다.2PM은 지난 9일과 10일 일본 도쿄돔에서 현지 데뷔 15주년 기념 단독 공연 '2PM Japan 15th Anniversary Concert "THE RETURN" in TOKYO DOME'을 개최했다. 이번 공연은 2016년 이후 약 10년 만의 도쿄돔 귀환으로, 양일간 총 8만 5천 관객을 동원하며 건재한 인기를 입증했다.2008년 데뷔한 2PM은 2011년 일본 데뷔 이후 현지에서 폭발적인 사랑을 받았다. 2013년 첫 도쿄돔 입성, 2016년 두 번째 도쿄돔 공연에 이어 세 번째 도쿄돔 무대를 완성하며 의미를 더했다. 무엇보다 당시 팬들에게 남겼던 "다시 돌아오겠다"는 약속을 10년 만에 지켜냈다는 점에서 공연장은 시작 전부터 뜨거운 감동으로 가득 찼다.JUN. K(준케이), 닉쿤, 택연, 우영, 준호, 찬성은 회당 3시간이 넘는 러닝타임 동안 일본 데뷔곡 'Take off'를 비롯해 'I'm your man', 'Ultra Lover', 'Guilty Love', 'Heartbeat', '우리집', 'I'll Be Back -Japanese ver.-' 등 국내외 대표곡 25곡을 선보였다.특히 2PM 특유의 강렬한 퍼포먼스는 여전했다. 'Heartbeat'의 상징적인 인간 탑 퍼포먼스와 '우리집'의 포인트 안무, 'I'm your man' 무대에서 멤버 전원이 셔츠를 찢는 퍼포먼스가 이어지자 도쿄돔은 폭발적인 함성으로 뒤덮였다. 멤버들이 벌룬 기구를 타고 공연장 상공을 누비는 연출까지 더해져 축제 분위기를 끌어올렸다.콘서트에 대해서 멤버들은 각자의 소감을 밝혔다. 준케이는 "10년 전 도쿄돔에서 다시 돌아오겠다고 약속했는데 이렇게 설 수 있다는 것만으로도 기쁘다. 핫티스트가 있기에 2PM이 존재한다"고 말했다. 닉쿤 역시 "꿈같은 시간이었다. 정말 못 잊을 날"이라고 벅찬 소감을 밝혔다. 택연은 "20대와 30대를 여러분과 함께했으니 40대, 50대, 60대, 70대, 80대까지 쭉 같이 하자"고 외쳤고, 우영은 "오늘이 있으니 다음도 있을 것"이라고 말했다. 준호는 "도쿄돔은 단순히 오래 활동한다고 설 수 있는 장소가 아니다. 이 자리에서 다시 만나는 건 기적 같다"고 전했다. 찬성 역시 "핫티스트는 2PM의 밤하늘에 빛나는 별"이라며 팬들에게 고마움을 드러냈다.객석의 팬들 역시 눈물을 감추지 못한 것으로 전해졌다. 도쿄의 50대 팬 와타나베 나오코 씨는 "2PM은 내게 매일을 살아가는 힘"이라고 말했고, 치바에서 온 모녀 팬은 "인생의 절반이 핫티스트였다. 2PM은 내 청춘"이라며 감격스러운 마음을 전했다.한편 2PM은 오는 8월 8일과 9일 인천 인스파이어 아레나에서 국내 완전체 단독 공연 '2026 2PM Concert "THE RETURN" in INCHEON'을 개최하고 열기를 이어간다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)