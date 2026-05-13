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[날씨] 내일 서울 낮 '30도' 넘는다…강원 산지엔 소나기

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작성 2026.05.13 12:43 조회수
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이제 여름옷을 꺼내주셔야겠습니다.

오늘(13일) 서울의 낮 최고 기온 26도로 평년보다 3도가량 높겠고요.

내일부터는 서울의 낮 기온이 30도를 넘어가며 덥겠습니다.

강원 동해안 지역에 내려져 있던 건조특보는 모두 해제가 됐습니다.

오늘 강원 산지를 중심으로는 갑작스러운 소나기가 쏟아질 때가 있겠는데요.

양은 5mm 안팎으로 많지 않겠지만 소나기가 내릴 때는 돌풍과 천둥, 번개를 동반하기도 하겠고, 또 싸락 우박이 떨어지는 곳도 있겠습니다.

오늘 낮 기온도 한번 살펴보겠습니다.

청주의 낮 최고 기온 27도, 대전과 대구 28도까지 오르겠습니다.

오늘 하늘 맑게 드러나겠습니다.

대기의 흐름도 원활해서 먼지에 대한 걱정 없겠는데요.

낮에 하늘이 맑게 드러나면서 전국 곳곳에서 자외선 지수 높음에서 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.

자외선 차단 신경 써주셔야겠습니다.

목요일에는 호남과 경남 서부 지역에 소나기 예보가 나와 있고요.

당분간 별다른 비 예보 없이 하늘이 맑은 날이 많겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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