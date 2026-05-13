삼성전자 노사 협상 결국 결렬…총파업 초읽기 들어가나

<앵커>



성과급 지급을 둘러싼 삼성전자 노사의 사후조정 협상이 오늘(13일) 새벽 결렬됐습니다. 오는 21일 예고된 총파업이 현실화할 수 있다는 우려가 커진 가운데, 추가 협상이 이뤄질지 주목됩니다.



이태권 기자입니다.



<기자>



정부세종청사 중앙노동위원회에서 이틀째 계속된 삼성전자 노사의 협상이 끝내 결렬됐습니다.



그제에 이어 어제도 오전 10시부터 17시간에 걸쳐 협상이 진행됐지만 입장 차를 좁히지 못한 겁니다.



노사가 평행선을 달리면서 조정에 나선 중앙노동위원회는 "양측 주장의 간극이 크고 노조 측에서 사후 조정 중단을 요청해 종료했다"고 밝혔습니다.



[최승호/초기업노조 삼성전자지부 위원장 : 조정안은 저희가 요구했던 것보다 조금 퇴보되었다고 생각을 합니다. 회사가 제대로 된 안건을 가져온다면 들어볼 생각은 있습니다.]



앞서 노조는 영업이익의 15%를 재원으로 성과급을 상한 없이 지급하고, 이를 제도화하라고 요구했습니다.



반면 사측은 반도체 부문이 국내 1위 성과를 낼 경우 경쟁사보다 좋은 보상을 할 수 있지만, 성과급 기준을 제도화하는 건 어렵다는 입장입니다.



협상이 결렬되면서 오는 21일로 예고된 총파업이 현실화하면 30조 원 넘는 손실이 발생할 거란 우려가 나오고 있습니다.



삼성전자는 입장문을 내고 "매우 유감스럽다"며 "노조가 경직된 제도화만 고수하고 있다"면서도 "최악의 사태를 막기 위한 노력은 지속하겠다"고 밝혔습니다.



구윤철 경제부총리도 "파업은 절대 있어서는 안 된다"며 어떤 경우라도 원칙 있는 협상을 통해 문제가 해결되도록 지원하겠다고 밝혔습니다.



총파업 현실화 때는 정부가 30일간 쟁의를 금지하고 중노위 조정 등 중재 절차를 진행하는 긴급조정권 발동을 검토할 수 있다는 전망도 나옵니다.



(영상취재 : 김영환, 영상편집 : 신세은, 디자인 : 방민주)