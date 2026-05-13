청와대, 사이버안보 현안점검회의…'미토스발 보안 우려' 대응 논의

▲ 오현주 국가안보실 제3차장이 지난 1월 21일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 민관 경제안보 실무 점검회의 첫 번째 회의를 주재하고 있다.

청와대 국가안보실은 오현주 3차장 주재로 사이버안보 현안점검회의를 열어 인공지능(AI) 기술에 기반을 둔 사이버 위협에 대한 대응 방안을 논의한다고 밝혔습니다.회의에는 과학기술정보통신부, 국가정보원, 국방부, 외교부, 행정안전부, 금융위원회 등이 참석합니다.앞서 AI 기업 엔트로픽의 차세대 자율형 AI 에이전트 '미토스'가 지난달 보안 취약점을 찾아 공격할 수 있는 성능을 보임으로써 이른바 '미토스 쇼크'를 촉발하는 등 전 세계적으로 AI 기술 발전에 따른 보안 우려가 고조되고 있습니다.이에 국가안보실은 지난달 과기정통부·국정원·국방부 등 민관군 주관 부처에 긴급 대응을 주문한 바 있습니다.이날(13일) 회의에서는 각 부처의 위협 대응 현황을 점검하고, 공공·민간 부문이 신속하게 사이버 위협에 대응하도록 실질적으로 지원할 방안을 집중 논의합니다.보안 특화 AI, 양자 기술 기반 보안 등 차세대 보안 강화 방안에 대해서도 의견을 나눌 예정입니다.정부는 이날 논의를 바탕으로 기술 전문가 중심의 관계 부처 합동 대응반을 운영할 계획입니다.오현주 3차장은 "변화하는 환경에 대응해 보안 기술 역량을 고도화하고, AI 기반의 보안산업과 데이터 보안체계를 공고히 해 국가적 사이버 안보 대응 역량을 강화하겠다"고 밝혔습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)