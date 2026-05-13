정직 청구된 박상용 검사 "요란했던 '연어 술파티' 결국 없었다"

▲ 박상용 인천지검 부부장검사

쌍방울 대북송금 사건 수사 과정에서 피의자에게 부당하게 편의를 제공하는 등 규정 위반으로 징계가 청구된 박상용 인천지검 부부장검사가 "연어 술파티는 없었다"고 재차 주장했습니다.박 검사는 오늘(13일) 자신의 페이스북에 올린 글에서 "그렇게 요란했던 연어 술파티, 진술 세미나, 형량 거래는 결국 없었다"고 강조했습니다.그는 "처음으로 소명 기회를 주신 위원회에 경의를 표한다"면서도 "일부 견해를 달리하신 부분은 제 설명이 부족했던 탓"이라고 적었습니다.대검찰청은 전날 언론 공지를 통해 "감찰위원회 심의를 거쳐 박 검사에 대해 징계 청구를 했다"고 밝혔습니다.대검은 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF) 조사 결과 박 검사가 ▲ 다른 사건의 수사를 언급하며 부당하게 변호인을 통해 자백을 요구한 사실 ▲ 수용자를 소환조사했음에도 수사 과정 확인서를 작성하지 않은 사실 ▲ 음식물 또는 접견 편의를 정당한 사유 없이 제공한 사실 등 규정 위반 사실을 확인했다고 설명했습니다.관리 소홀로 술이 반입·제공된 것을 방지하지 못한 점과 불필요하게 참고인을 반복 소환한 것은 대검 감찰위 의결 결과를 존중해 징계 청구를 하지 않았다고 부연했습니다.당초 제기된 의혹대로 박 검사가 피의자들을 불러 '연어 술파티'를 하며 진술을 회유한 것으로 볼 수는 없지만, 검사실에 연어와 술 등 외부 음식이 반입된 사실 자체는 인정한 것입니다.마찬가지로 '형량 거래', '진술 세미나' 등 표현을 사용하지는 않았지만, 변호인을 통해 자백을 요구하거나 불필요하게 참고인을 반복 소환한 사실 등은 모두 인정됐습니다.대검은 감찰위 결과를 토대로 박 검사에게 중징계에 해당하는 '정직 2개월'을 내려달라고 청구한 것으로 파악됐습니다.법무부는 향후 감찰위원회를 열고 박 검사에 대한 추가 징계를 심의하거나, 징계 여부를 결정할 방침입니다.박 검사는 "향후 절차에서 나머지 진실도 모두 밝혀지도록 잘 준비하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)