[자막뉴스] "우리 애 대변 처리는 식물성 원단으로" 이수지 풍자 영상에…미 유명 사회학자까지 등판 "가장 충격"

최근 개그우먼 이수지의 유치원 학부모 풍자 콘텐츠가 화제를 모은 가운데, 세계적인 사회학자 샘 리처드 교수가 자신의 견해를 밝혔습니다.



지난 9일 샘 리처드 미국 펜실베이니아주립대 교수는 최근 자신의 유튜브 채널에 '최근 한국 영상 중 가장 충격적'이라며 이수지의 영상을 소개했습니다.



이수지가 다큐멘터리 형식으로 유치원 교사의 일상을 패러디해 주목을 받은 영상입니다.



영상 속 이수지는 학부모들로부터 "아이들 대변 처리할 때 유칼립투스 성분이 포함된 식물성 원단으로 써달라", "아이 사진 찍어줄 때 아이폰으로 찍어달라"는 등의 과도한 요구를 받는 상황을 연기합니다.



또한 학부모가 이수지를 향해 "밤에 클럽에 다니는 거 아니냐"는 등의 사적인 질문을 던지는 장면도 포함됐습니다.



리처드 교수는 해당 영상에 대해 "한편으로는 정말 웃기지만 다른 한편으로는 마음이 불편하기도 하다"며 해당 콘텐츠가 단순한 풍자를 넘어 사회적 현실을 고찰하게 한다고 강조했습니다.



리처드 교수는 그러면서 '사회적 눈치'라는 개념을 언급했습니다.



[샘 리처드/펜실베이니아 주립대 교수 : 한국에서는 많은 학부모가 선생님 노릇을 하기 어렵게 만듭니다. 선생님님이 수많은 학부모와 학생들에게 맞춰줘야 할 모습이 너무 많습니다.]



리처드 교수는 "학부모는 자기 아이가 특별하다고 생각해서 선생님에게 특별한 요구를 한다. 이 영상이 한국에서 화제가 된 것도 사람들이 영상 속에서 불편한 진실을 봤기 때문"이라고 덧붙였습니다.



리처드 교수는 한국 교사의 절반 이상이 학부모로부터 악성 민원을 경험한 적 있다는 통계를 언급하기도 했습니다.



[샘 리처드/펜실베이니아 주립대 교수 : 이 영상이 처음에 큰 화제가 된 이유도 사람들이 영상 속에서 어떤 '진실'을 봤기 때문입니다. 한국 교사의 절반이 학부모로부터 악성 민원을 경험했다고 합니다.]



리처드 교수는 그러면서 "교직의 감정노동은 한국만의 문제가 아니라 전 세계적 현상"이라며, 미국의 경우 교사의 우울증 발병률이 다른 직종보다 두 배 높다는 통계도 제시했습니다.



한편 이수지의 유치원 학부모 풍자 영상이 공개되자 현직 교사들이 실제로 겪은 민원 사례를 공유하며 사회적 공감대가 형성되기도 했습니다.



이수지의 관련 영상 두 편은 합쳐서 1천만 회 넘는 조회수를 기록했습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 화면출처 : 유튜브 '샘 리처드', '핫이슈지', 제작 : 디지털뉴스부)