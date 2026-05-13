BTS 정국·대기업 회장도 당한 380억 원 해킹…중국인 총책 국내 송환

▲ 지난 2025년 8월 그룹 방탄소년단(BTS) 정국을 포함한 국내 재력가들의 명의를 도용해 거액을 빼돌린 해킹조직 총책급 범죄인인 중국 국적 전 모(34) 씨가 강제송환되고 있다.
법무부가 그룹 방탄소년단(BTS) 정국을 비롯한 국내 재력가들의 명의를 도용해 이들의 계좌에서 거액을 빼돌리거나 시도한 해킹 조직의 또 다른 총책급 범죄자 신병을 확보했습니다.
법무부는 다수 웹사이트를 해킹해 국내 피해자들의 금융 계좌와 가상자산 계정에서 380억 원 넘게 가로챈 해킹 조직의 총책급 범죄인인 중국 국적의 A 씨를 오늘(12일) 오전 태국 방콕에서 인천공항으로 경찰청과 함께 송환했다고 밝혔습니다.
A 씨는 태국 등에서 해킹 범죄 단체를 조직하고 2023년 8월부터 지난해 4월까지 불법 수집한 개인정보를 활용해 피해자들의 계좌에서 무단으로 거액을 빼돌린 것으로 드러났습니다.
이들 일당은 정부와 공공기관 등 웹사이트를 해킹해 개인정보를 탈취한 뒤 피해자들 명의로 알뜰폰을 개통해 본인 인증을 받은 것으로 조사됐습니다.
법무부는 "확인된 피해자 중에는 유명 연예인과 대기업 회장, 벤처기업 대표 등이 포함됐다"고 설명했습니다.
BTS 정국은 증권 계좌 명의를 도용당해 84억 원 상당의 하이브 주식을 탈취당했지만, 즉시 지급 정지 조치를 해 금전적 피해로 이어지진 않았습니다.
공조 중앙기관인 법무부는 경찰청과 협력해 인터폴 합동 작전을 펼친 끝에 지난해 5월 태국 현지에서 총책급 공범인 중국 국적 전 모 씨를 붙잡았고, 같은 현장에서 A 씨의 신병도 추가 확보했습니다.
앞서 전 씨는 지난해 8월 22일 한국으로 송환된 후 9월 16일 구속기소돼 재판받고 있습니다.
법무부는 범죄인 송환을 위해 지난해 5월 태국 당국에 이들의 신병을 우선 확보해 달라며 긴급인도구속을 청구한 뒤 같은 해 8월 정식으로 범죄인 인도를 청구했습니다.
이어 태국 내 범죄인 인도 재판을 거쳐 태국 당국의 승인을 받은 끝에 A 씨는 국내로 송환됐습니다.
법무부는 지난해 7월 태국 현지에 담당 검사와 수사관을 파견해 태국 대검찰청과 경찰청 관계자들을 면담하고, 10∼12월에는 태국 대검찰청과 화상회의를 수시로 열면서 공조를 이어왔다고 부연했습니다.
법무부는 "앞으로도 경찰청, 외교부 등 관계 기관과 긴밀하게 협력해 해킹, 온라인 사기 등 초국가 범죄를 끝까지 추적해 엄정 대응하겠다"고 밝혔습니다.
(사진=법무부 제공, 연합뉴스)
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