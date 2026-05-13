[자막뉴스] 주왕산 실종 초등생 검시 결과 '추락에 의한 손상'…휴대전화 안 가져간 이유 나왔다

경북 청송군 주왕산국립공원에서 실종됐다가 사흘 만에 숨진 채 발견된 초등학생 11살 A 군의 1차 검시 결과 '추락에 의한 손상'이라는 소견이 나온 것으로 확인됐습니다.



경북경찰청과 대구지검은 A 군 시신에 대한 검시 결과 이 같은 1차 소견이 확인됐다고 밝혔습니다.



검찰은 추가적인 사인 확인을 위해 오늘(13일) 중으로 A 군에 대한 부검을 실시할지 여부를 결정할 방침입니다.



경찰 조사 결과 A 군은 실종 당일 휴대전화를 소지하지 않았던 것으로 파악됐습니다.



경찰은 A 군이 애초 대구 자택에서부터 휴대전화를 가져오지 않은 것으로 보고 있습니다.



A 군 빈소는 대구에 마련될 예정입니다.



앞서 A 군은 지난 10일 부모와 함께 주왕산 대전사에 들렀다가 정오쯤 "조금만 산에 올라갔다 오겠다"며 홀로 주봉 방향으로 등산에 나선 뒤 연락이 끊겼습니다.



이후 경찰과 소방, 국립공원공단 등은 인력 350여 명과 헬기, 드론, 구조견 등을 투입해 사흘간 수색 작업을 벌였고, 어제 오전 10시 13분 주왕산 주봉 인근 주왕암 방면 400ｍ 지점 수풀 지역에서 숨진 A 군을 발견했습니다.



발견 장소는 나무가 우거진 험한 산비탈로, 경찰 관계자는 "A 군이 몸을 웅크린 상태가 아니라 떨어진 형태로 발견됐다"고 설명했습니다.



경찰은 검시 결과와 현장 상황 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)