"전쟁이고 뭐고 인터넷이나 줘!"…엘리트층마저 '부글부글' [스프]

⚡ 스프 핵심요약



2026년 5월 9일 러시아 전승절 퍼레이드는 2008년 이후 처음으로 전차·미사일 등 실전용 중장비 없이 45분 만에 끝났다. 우크라이나 드론 위협을 이유로 들었지만, 그 배경엔 러시아의 전력 소모와 모스크바 방공망의 실질적 취약성이 있다.



트럼프의 중재로 3일 휴전과 포로 1,000명 교환이 합의됐고, 푸틴은 "전쟁이 끝나간다"고 말했다. 그러나 양측은 휴전 기간에도 서로를 위반으로 비난하며 전투를 이어갔다.



레바다센터(Levada Center) 조사에서 푸틴 지지율이 2026년 4월 기준 79%로 6개월 연속 하락했으며, 인터넷 차단·물가·전쟁 피로가 여론에 영향을 주기 시작했다.

1. "우리 탱크는 지금 바쁘다" — 전차 없는 전승절의 의미

2. 푸틴의 "전쟁이 끝나간다" 발언 — 진짜 의미는?

3. 모스크바도 이제 안전지대가 아니다 — 우크라이나의 심층 타격

4. 인터넷 차단된 전승절 — 시민들의 불만이 커진다

5. 푸틴 지지율, 6개월 연속 하락 — 여론의 미세한 균열

6. 경제는 버티지만, "전쟁비용 없는 버팀"은 끝났다

7. 북한군이 붉은 광장을 행진했다 — 전쟁의 국제화

8. "1945년 승리"를 2026년 전쟁에 접속시키는 기억정치

9. 트럼프의 3일 휴전 — 전쟁의 끝일까, 숨 고르기일까?

10. 슬로바키아 총리의 모스크바 방문 — EU 내부의 균열

[Deep Dive Q&A]

2026년 러시아의 전승절 퍼레이드는 45분 만에 끝났으며, 2008년 중장비 퍼레이드 재도입 이후 처음으로 전차·미사일·장갑차가 한 대도 등장하지 않은 행사가 됐습니다. 러시아 국방부 관계자들은 중장비가 전장에서 더 필요하다고 설명했으며, 국영방송 해설자들도 같은 논지를 폈습니다.대신 거대한 스크린을 통해 야르스(Yars) 대륙간탄도미사일, 아르한겔스크 핵잠수함, 페레스베트 레이저 무기, 수호이 Su-57 전투기, S-500 방공시스템, 각종 드론과 포병 전력이 영상으로만 등장했습니다.하지만 진짜 이유는 따로 있습니다. 퍼레이드를 불과 닷새 앞둔 5월 4일, 우크라이나 드론이 크렘린에서 약 6km 떨어진 모스크바의 고급 아파트 단지 '돔 나 모스필모보이(Dom na Mosfilmovskoy)'를 타격했습니다. 모스크바 시장 세르게이 소뱌닌(Sergey Sobyanin)은 사상자는 없었다고 밝혔습니다.푸틴은 퍼레이드 이후 기자들에게 러시아의 우크라이나 전쟁이 "끝을 향해 가고 있다"고 말했으며, 평화 협정 조건이 합의된 뒤라면 제3국에서 젤렌스키와 만날 의향이 있다고 밝혔습니다.다만 그는 "이는 협상의 시작이 아니라 최종 서명만 남은 단계여야 한다"고 조건을 달았습니다. 또한 유럽과 새로운 안보 협의에 나설 의향이 있으며, 협상 파트너로는 독일 전 총리 게르하르트 슈뢰더(Gerhard Schröder)를 선호한다고 밝혔습니다.전쟁연구소(ISW)를 비롯한 서방 분석 기관들은 이 발언이 전황 우위 선언이 아니라, 소모전 속에서 협상 우위 이미지를 선점하려는 정보전 성격이 강하다고 보고 있습니다.우크라이나는 러시아 에너지 시설, 제조공장, 군수 저장고를 계속 공격하며, 1,000km(약 600마일) 이상 목표물을 타격할 수 있는 드론을 개발했습니다.퍼레이드를 앞둔 5월 5일 밤, 우크라이나는 자국산 순항미사일과 드론으로 우크라이나 국경에서 약 1,200km 떨어진 체복사리(Cheboksary)의 군수 공장을 타격했습니다. 이 공장은 러시아 해군·미사일·항공·기갑 부대에 항법 부품을 공급하는 시설이었습니다. 이 공격으로 최소 2명이 사망하고 30명 이상이 부상했다고 지방 주지사가 밝혔습니다.5월 9일 행사 전, 당국은 모스크바 중심부 모바일 인터넷과 SMS 서비스를 전면 차단했습니다. 러시아 당국은 공공 안전을 위해서라고 밝혔지만, 시민들의 반응은 차가웠습니다.인터넷 차단이 "결정타였다"고 바스대학교 스티븐 홀(Stephen Hall) 조교수는 분석합니다. 그는 "러시아 국민들이 물가 상승과 인플레이션을 체감하기 시작했고, 인터넷 차단이 그 불만을 표면화하는 계기가 됐다"고 설명합니다.AFP가 전한 모스크바 시민 인터뷰에서도 비슷한 반응이 나왔습니다. 36세 경제학자 엘레나는 "전승절에 무슨 감정을 느끼냐고요? 아무것도요. 인터넷이 필요한데 없으니까요"라고 말했고, 55세 변호사 타티야나 트라비나는 "이제 상식을 발휘해 휴전할 때"라고 했습니다.러시아 독립 여론조사기관 레바다센터(Levada Center)는 2026년 4월 기준 푸틴 직무수행 승인율을 79%로 발표했습니다. 이 수치는 지난 6개월 동안 서서히 하락하고 있다고 레바다 측이 밝혔습니다.레바다에 따르면 지지율은 2025년 9월 87%에서 2026년 4월 79%로 8%포인트 하락했습니다. 국가 통제 여론조사기관 VTsIOM도 7주 연속 하락을 기록했고, 러시아 당국은 결국 4월 24일 이후 주간 지지율 발표를 중단했습니다.물론 79%는 여전히 높은 수치이고, 전쟁 중 권위주의 체제 특유의 자기검열 응답 왜곡도 감안해야 합니다. 하지만 중요한 건 방향성입니다. 전쟁 장기화, 물가, 인터넷 제한 등 일상적 비용이 여론에 영향을 주기 시작한 전형적 패턴입니다.러시아 국민들의 경제 체감은 악화 중입니다. 2026년 2월 조사에서 응답자의 41%만이 자신의 소득이 최저 생계비 이상이라고 답해, 2025년 3월 대비 7%포인트 하락했습니다.IMF는 2026년 러시아 성장률 전망을 1.1%로 상향했지만 러시아 정부는 0.4%로 자체 하향 조정했습니다. 그 배경은 이란 전쟁발 유가 상승이며, 군사비 지출이 경제 전반에 부담을 주고 있습니다. 러시아 중앙은행은 2026년 4월 기준금리를 14.5%로 내렸지만, 연간 인플레이션은 여전히 목표를 상회하고 있습니다.즉, 러시아는 당장 전쟁을 멈출 정도로 붕괴하지는 않았지만, 군사비 확대가 경제 전반에 마찰비용을 누적시키는 단계로 접어들었습니다.이번 퍼레이드에는 처음으로 북한 병력이 참가했습니다. 북한군은 우크라이나군의 쿠르스크(Kursk) 지역 침입을 격퇴하기 위해 러시아군과 함께 싸운 것을 기념해 붉은 광장을 행진했습니다.일부 보도에 따르면 100여 명의 북한군이 퍼레이드 복장을 갖추고 3군(육·해·공) 대표로 행진했으며, 김정은 국무위원장은 이번에도 행사에 참석하지 않았습니다.이는 상징적으로 매우 큰 변화입니다. 전승절이 본래 소련의 대독 승전 기억을 기념하는 날인데, 그 무대에 현 전쟁의 외부 협력국 병력이 들어온 겁니다. 2026년 전승절은 더 이상 1945년 소련 단독 영광의 재현이 아니라, 반서방 연계 속에서 전쟁을 지속하는 러시아의 현재 위치를 드러내는 장면이었습니다.푸틴은 퍼레이드 연설에서 "위대한 승전 세대의 위업이 오늘날 특별군사작전을 수행하는 군인들에게 영감을 준다"며 러시아군이 "나토 전체 블록의 지원을 받는 공격적 세력과 맞서고 있다"고 말했습니다. 그러면서 "승리는 항상 우리 것이었고, 우리 것이 될 것"이라고 선언했습니다.카네기 국제평화재단(Carnegie Endowment)은 "전승절이 러시아에서 가장 강력한 국민 통합 서사이자 정권 정당성의 핵심 자원"이라고 분석합니다. 푸틴 체제는 제2차 세계대전 승리 기억을 현재 전쟁 정당화와 연결하는 방식으로 이 서사를 사용해 왔죠.하지만 2026년 퍼레이드 축소는 이 재부호화 작업에 균열을 냈습니다. 국가가 승리의 상징을 총동원해야 하는 날에, 오히려 현실의 취약성이 더 또렷하게 보였기 때문입니다.트럼프 대통령은 5월 8일(현지시간 금요일) "러시아와 우크라이나가 토요일부터 월요일까지 3일 휴전과 포로 1,000명 교환 요청에 동의했다"고 발표하며 "이것이 길고 치명적인 전쟁의 끝의 시작이 될 수 있다"고 말했습니다.러시아는 앞서 금·토요일 일방적 휴전을 선언했고, 젤렌스키는 5월 6일부터 무기한 휴전을 제안했지만 양측 모두 실제로 지켜지지 않았으며, 서로를 위반으로 비난했습니다.젤렌스키는 5월 8일 대통령령을 통해 "5월 9일 오전 10시(키이우 시간)부터 당일 자정까지 붉은 광장을 무기 사용 계획에서 제외한다"고 비꼬는 방식으로 퍼레이드 보호를 선언했습니다. 크렘린 대변인 드미트리 페스코프는 이를 "어리석은 농담"이라고 일축했습니다.즉, 이번 휴전은 전쟁의 끝이 아니라, 푸틴이 전승절을 무사히 치르기 위한 정치적 숨 고르기에 가깝습니다.EU 지도자 중 유일하게 슬로바키아 총리 로베르트 피초(Robert Fico)가 모스크바를 방문했습니다. 피초는 퍼레이드에는 참석하지 않았지만, 크렘린에서 푸틴과 회동하고 무명용사 묘에 헌화했습니다. 독일 총리 프리드리히 메르츠(Friedrich Merz)는 "깊이 유감스럽다. 그의 방문에 대해 논의할 것"이라고 비판했습니다.피초는 푸틴에게 유럽에 새로운 "철의 장막"이 내려졌고 이것이 무역을 방해하고 있으며, 러시아의 에너지 공급이 슬로바키아에 중요하다고 말했습니다. 푸틴은 피초가 "독자적 외교 정책"을 펼치고 있다고 치켜세웠습니다.한편 크렘린 외교 보좌관 유리 우샤코프는 피초가 젤렌스키와 나눈 대화 내용을 푸틴에게 설명했지만, 우크라이나 측 메시지를 전달하지는 않았다고 밝혔습니다.2026년 전승절, 푸틴은 여전히 "승리는 우리 것"이라고 외쳤지만 붉은 광장에는 전차가 없었고, 시민들은 모바일 인터넷이 끊긴 채 퍼레이드를 지켜봤습니다. 우크라이나 드론은 모스크바 중심부까지 위협하고 있고, 북한군은 붉은 광장을 행진했으며, 지지율은 6개월째 내리막입니다. 푸틴이 "전쟁이 끝나간다"고 말하는 지금, 정작 러시아는 1945년의 승리 기억으로 2026년의 현실을 덮기 점점 어려워지고 있습니다.A. 공식 이유는 우크라이나의 드론·미사일 위협에 대비한 보안 조치입니다. 실제로 퍼레이드 닷새 전 우크라이나 드론이 크렘린에서 6km 거리의 모스크바 고급 아파트를 타격했고, 모스크바 방공망이 완벽하지 않음이 확인됐습니다. 한편으로는 전선에서의 장비 소모가 심해 퍼레이드에 빼올 전차가 부족하다는 분석도 있습니다. 어느 쪽이든, 결과는 같습니다. 러시아의 군사력 과시 능력이 실질적으로 제한됐다는 사실이 전 세계에 노출됐습니다.A. 대규모 포격이 잠시 줄어들었다는 점에서 의미가 없지는 않습니다. 하지만 양측은 휴전 기간 동안에도 드론 활동을 포함한 교전을 계속했고 서로를 위반으로 비난했습니다. ISW는 "명시적 집행 메커니즘, 신뢰할 수 있는 모니터링, 분쟁 해결 절차 없이는 휴전이 유지되기 어렵다"고 분석했습니다. 3일 휴전은 사실상 전승절 행사 보호 목적에 가깝고, 장기 종전 협상과는 거리가 있습니다.A. 아직 그 단계는 아닙니다. 레바다센터 기준 79%는 여전히 매우 높은 수치이고, 권위주의 체제에서 응답자의 자기검열 효과도 감안해야 합니다. 그러나 방향성은 주목할 만합니다. 6개월 연속 하락, 국가 통제 기관인 VTsIOM의 발표 중단, 인터넷 차단에 대한 공개적 불만, 전쟁 지속에 대한 회의론 증가는 장기 소모전이 러시아 사회 내부에 균열을 만들고 있음을 보여주는 신호들입니다.

[References]