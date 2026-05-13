엔비디아 매출 65% 급증에도…젠슨 황 보수, 27% 줄어든 540억 원

▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO

엔비디아가 연간 매출액 성장률 65%를 기록했지만, 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 총 보수는 27% 낮아진 것으로 나타났습니다.엔비디아는 황 CEO에 지급된 2026회계연도(지난해 2월∼올해 1월) 총 보수액이 3천634만 3천830달러(약 541억 7천만 원)라고 미국 증권거래위원회(SEC)에 현지 시간 12일 공시했습니다.이는 한 해 전인 2025회계연도 당시 4천986만 6천251달러와 비교해 27% 감소한 금액입니다.이 같은 총 보수액 감소는 전체 보수에서 가장 비중이 큰 주식 보상이 줄어든 데 따른 것입니다.황 CEO의 2026회계연도 주식 보상은 2천480만 511달러로, 전 회계연도의 3천881만 1천306달러와 견줘 36% 줄어들었습니다.다만 기본급은 149만 7천627달러로 지난해와 큰 차이가 없었고, 지분과 무관한 성과급도 600만 달러로 전년과 같았습니다.그 밖에 기타 보상이 404만 5천691달러를 기록했는데 여기에는 주거 보안과 개인 여행 관련 보안, 자문료, 운전기사 서비스, 전용기 이용 시 동행한 손님들에 대한 비용, 연금 납입액·보험료 등이 포함됩니다.그러나 황 CEO는 과거에 부여받은 성과 연동 주식(PSU) 중 111만 3천555주가 지급되면서 1억 4천131만 달러(약 2천106억 원) 상당의 주식을 해당 회계연도에 확보했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)