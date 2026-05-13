이라크·파키스탄, 이란과 에너지 협약 타결…호르무즈 통과

▲ 호르무즈 해협 (자료사진)

이라크와 파키스탄이 잇따라 이란과 협정을 맺고 호르무즈 해협을 통한 에너지 운송로를 확보했다고 로이터통신이 현지 시간 12일 보도했습니다.이는 2월 28일 이란 전쟁 발발 이래 자유로운 통항이 불가능해진 호르무즈 해협 항로의 실질적 통제권을 이란이 행사하고 있음을 다시 확인해주는 사례입니다.로이터 보도에 따르면 이라크는 이란과 합의를 거쳐 각각 200만 배럴의 원유를 실은 초대형 유조선 2척의 안전 통항을 보장받고 10일에 호르무즈 해협을 무사히 통과시켰습니다.이라크는 추가 통항을 위해 이란의 승인을 받아내려고 노력 중입니다.이라크 석유부 관계자는 로이터에 "이라크는 이란의 긴밀한 우방국이며, 이라크 경제의 악화는 이란의 이라크 내 경제적 이익에도 타격을 줄 것"이라고 설명했습니다.이라크 정부는 예산의 95%를 석유 수익으로 충당합니다.파키스탄 역시 이란과의 별도 양자 협정을 맺었으며, 이에 따라 카타르산 LNG를 실은 유조선 2척이 파키스탄으로 항해 중입니다.이란 전쟁 전에 파키스탄은 1개월에 약 10척 분량의 LNG를 받았으며, 여름이 다가오고 있어 냉방용 전력을 생산하기 위해 화석연료가 더 많이 필요한 상황입니다.로이터 취재에 응한 소식통들은 이라크도 파키스탄도 이란 정부나 이슬람혁명수비대(IRGC)에 직접적인 통행료를 지불하지는 않았다고 전했습니다.카타르는 이라크-이란, 파키스탄-이란 양자 협정에 직접 관여하지는 않았으나, 파키스탄행 LNG 선적 전에 이를 미국에 통보했다고 업계 취재원 2명은 전했습니다.이라크와 파키스탄뿐만 아니라 다른 나라들도 비슷한 협정을 이란과 체결하는 방안을 모색하고 있다고 취재원들은 전했습니다.컨설팅업체 MST 마키의 사울 카보닉 조사본부장은 "해협 통과를 위해 이란과 기꺼이 거래하려는 정부가 늘어남에 따라, 이란이 더욱 영구적으로 호르무즈 해협을 통제하게 될 것이라는 발상이 정상화될 위험이 있다"고 경고했습니다.이란은 해협 통과를 원하는 유조선에 목적지, 화물 내역, 소유관계 등 상세한 내역이 적힌 서류를 제출하라고 요구하고, 해군의 감독하에 지정된 해상 경로만 이용하도록 강제하며 통제를 공식화하고 있습니다.호르무즈 해협 항로는 이란 전쟁 발발 전에는 세계 원유와 액화천연가스(LNG) 공급량의 20%를 담당했습니다.전쟁 전에는 통과 선박 수가 매월 평균 3천 척 수준이었으나, 요즘은 그 20분의 1에 불과합니다.전쟁 발발 이래 북해산 브렌트유 가격은 50% 넘게 올랐으며, 유럽과 아시아에서 LNG 가격은 약 35∼50% 올랐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)