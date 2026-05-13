조현 "비행체 발사할 주체는 이란만 해도 여럿…민병대 가능성도"

▲ 조현 외교부 장관이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의에 입장하고 있다.

조현 외교부 장관은 오늘(13일) 호르무즈 해협에서 한국 선박에 미상 비행체를 발사할만한 주체가 이란 정부라고 현재로서는 단정할 수 없고 민병대 등일 가능성도 있다고 말했습니다.조 장관은 오늘 정부서울청사에서 기자들과 만나 나무호를 타격한 비행체가 드론이 유력하냐는 질문에 "지금 섣불리 특정하기가 어렵다. 특히 지금 이런 것을 쐈을 주체가 이란만 해도 여러 가지 아닌가. 민병대도 있을 수 있고"라고 답했습니다.그는 공격 주체가 민병대일 가능성도 염두에 두고 있냐는 질문에 "염두에 둔다는 게 아니라 그럴 가능성이 있다는 이야기"라고 말했습니다.현재 전문가들은 나무호를 타격한 비행체가 이란이 미국과의 이번 전쟁에서 자주 사용한 자폭 드론일 가능성을 제기하고 있습니다.그런데 샤헤드를 비롯한 자폭 드론은 이 무기를 개발한 이란의 정규군과 혁명수비대뿐 아니라 이란의 후견을 받는 후티 반군과 민병대 등도 운용하고 있습니다.조 장관의 오늘 발언은 비행체가 이란산 드론으로 확인되더라도 이란 측의 어느 주체가 발사했는지 단정할 수 없다는 의미로 해석됩니다.정부는 나무호에서 수거한 비행체 엔진 잔해 등을 들여와 정밀 감식해 비행체 기종 등을 파악한 뒤 제반 상황을 분석해 공격 주체에 대해 판단할 것으로 예상됩니다.조 장관은 비행체 잔해의 한국 도착 시점에 대해서는 "빨리 와야 되겠죠"라고만 말했습니다.(사진=연합뉴스)