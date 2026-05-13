김동완, 성매매·MC딩동 발언 끝에 SNS 손 뗀다…"이제 사무실에서 관리"

논쟁적인 이슈에 대해서도 연일 자신의 의견을 밝혀온 그룹 신화 멤버 김동완이 결국 개인 SNS 활동 중단을 선언했다.



김동완은 지난 12일 자신의 스레드 계정에 "앞으로 인스타그램과 스레드는 사무실에서 관리하게 됩니다. 다들 건강히 지내요. 언젠가 오프라인에서 반갑게 만나요"라는 짧은 글을 남겼다.



그동안 김동완은 연예인으로서는 이례적으로 민감한 사회 이슈에 대해 거침없이 자신의 생각을 밝혀왔다. 연예인의 이미지 관리보다 솔직한 의견 표명을 택했다는 시선도 있었지만, 반복되는 논란과 사과에 피로감을 호소하는 반응 역시 적지 않았다.



특히 지난 2월에는 스레드를 통해 사실상 성매매 합법화 취지로 해석될 수 있는 글을 올려 거센 비판을 받았다. 당시 김동완은 "유흥가를 없애려다 전국이 유흥가가 되고 있다"며 "인정하고 관리해야 한다"는 취지의 글을 남겼고, 강한 비판에 직면했다.



이어 여성 BJ 폭행 논란에 휩싸였던 MC 딩동을 공개 응원하면서 또 한 번 도마 위에 올랐다.



그는 "아무 이유 없이 딩동 응원할 사람?"이라는 글을 올렸다가 비판 여론이 거세지자 게시물을 삭제하고 사과했다. 하지만 이후 신화 데뷔 기념 버스킹 현장에서는 "앞으로도 시끄러울 예정", "종종 실망시켜드릴 것 같다"는 발언으로 다시 논란을 키우기도 했다.



최근에는 5명의 아내와 8번의 결혼·이혼 경험을 고백했던 방송인 유퉁 관련 기사 댓글을 공유하며 "누구의 인생도 함부로 논할 수 없다"고 적어 화제를 모았다. 김동완 역시 논란을 의식한 듯 최근 SNS를 통해 "요즘은 글 올리기 전에 AI와 상의한다"며 스스로를 돌아보는 모습을 보이기도 했다.



이번 SNS 운영 중단 선언 이후 온라인에서는 엇갈린 반응이 이어졌다. 일부 팬들은 "연예인에게 너무 가혹한 잣대를 들이댄 것 아니냐", "자유롭게 생각을 말할 수도 있는 것"이라고 옹호했다. 반면 다른 누리꾼들은 "실언에 가까운 발언과 사과가 반복됐다", "차라리 회사가 관리하는 게 나아 보인다"는 반응을 보였다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)