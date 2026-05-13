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이 대통령, 오늘 미 재무장관·중 부총리과 연이어 접견

강민우 기자
작성 2026.05.13 09:09 조회수
이 대통령, 오늘 미 재무장관·중 부총리과 연이어 접견
▲ 지난 2025년 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 스콧 베선트 미국 재무장관을 맞이하고 있는 이재명 대통령

이재명 대통령이 오늘(13일), 청와대에서 스콧 베센트 미국 재무부 장관과 허리펑(何立峰) 중국 국무원 부총리와 연이어 만납니다.

강유정 청와대 수석대변인은 "이 대통령이 오늘 스콧 베센트 미 재무장관과 허리펑 중국 국무원 부총리 예방을 받고 접견할 예정"이라고 밝혔습니다.

이 대통령은 양국 인사와의 접견을 통해 최근 국제 정세 동향과 함께 미·중 정상회담과 관련해 폭넓게 의견을 교환할 것으로 예상됩니다.

오늘 접견에 이 대통령은 베센트 재무장관과 대미 투자 후속 조치를 비롯해 다양한 현안들에 대한 의견을 나눌 것으로 보입니다.

허리펑 부총리와는 한중 관계 복원과 공급망 협력 등에 대한 논의가 이뤄질 가능성이 있습니다.

베센트 장관과 허리펑 부총리의 방한은 내일(14일) 베이징에서 열릴 미중 정상회담 의제 조율차 이뤄졌습니다.

양국의 고위급 무역 협상 대표 격인 두 사람이 의제 사전 조율 장소를 한국으로 선택해 이목을 끌었습니다.

(사진=연합뉴스)
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