국민의힘, '공소취소 저지 국민선대위' 출범식…장동혁 오후엔 충북행

▲ 지난 12일 대구 수성구 국민의힘 경북도당에서 열린 경북도당 선대위 발대식에서 추경호 대구시장 예비후보와 장동혁 대표, 이철우 경북도지사 예비후보가 손을 맞잡고 있다.

국민의힘은 13일 6·3 지방선거를 앞두고 중앙당 선거대책위원회를 공식 출범하고 본격적인 지선 체제로 전환합니다.국민의힘은 오늘(13일) 오전 여의도 중앙당사에서 '국민 무시 심판, 공소 취소 저지 국민선거대책위원회' 출범식을 엽니다.상임선거대책위원장인 장동혁 대표와 공동선대위원장을 맡은 송언석 원내대표, 신동욱 최고위원, 정점식 정책위의장 등 지도부가 총집결해 지방선거 필승을 결의합니다.지도부는 오후엔 선거 현장을 찾아 출마자들을 지원합니다.장 대표는 충북 청주 김영환 충북지사 후보의 선거사무소 개소식 겸 선대위 발대식에 참석합니다.정부·여당의 이른바 '공소 취소 특검법' 추진 등 실정을 비판하고 김 후보에 대한 지지를 호소할 예정입니다.송 원내대표는 경기 하남갑 국회의원 보궐선거에 출마한 이용 후보의 캠프 개소식을 찾아 선대위 관계자들을 격려할 방침입니다.(사진=연합뉴스)