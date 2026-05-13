미국 가계 부채 18.8조 달러…학자금 부실 속 'K자형' 격차 우려

미국 가계 부채가 큰 변화 없이 유지된 가운데 학자금 대출 부실과 신용카드 부채 부담이 이어지며 계층별 격차가 부각되고 있습니다.



미 뉴욕 연방준비은행(연은)이 12일(현지 시간) 발표한 '가계 부채 및 신용 보고서'에 따르면 올해 1분기 말 기준 미 가계 부채 총액은 18조 8천억 달러로, 전 분기 대비 180억 달러(0.1%) 증가했습니다.



부채 총량은 보합세를 보였지만 학자금 대출 부문 악화가 두드러졌습니다.



코로나19 팬데믹 기간 유예됐던 연방 학자금 대출 상환이 2023년 10월 재개된 이후 연체 지표는 높은 수준을 유지하고 있습니다.



90일 이상 연체된 학자금 대출 잔액 비율은 작년 4분기 9.6%에서 올 1분기 10.3%로 상승했습니다.



120일 이상 연체돼 교육부 채무 조정 절차로 이관된 대출자도 260만 명에 달했습니다.



학자금 대출이 심각한 연체 단계로 진입하는 전환율은 10.9%로 집계됐습니다.



전 분기(16.2%)보다는 낮지만 다른 대출 유형과 견줘서는 여전히 높은 수준입니다.



신용카드 부채는 1조 2천500억 달러를 기록했습니다.



연말 쇼핑 시즌 종료라는 계절적 요인으로 전분기 대비 250억 달러 줄었지만, 전년 대비로는 700억 달러(5.9%) 증가했습니다.



90일 이상 연체율은 7.10%로 전 분기(7.13%)와 비슷한 수준을 유지했습니다.



뉴욕 연은은 학자금 부채가 전체 신용 시장에서 차지하는 비중이 작아 다른 자산으로 부실이 전이될 위험은 크지 않다고 분석했습니다.



그러나 학자금 연체자가 신용카드나 자동차 대출 등 다른 부문에서도 동시에 상환에 어려움을 겪는 다중 채무 부실 현상은 위험 요소로 지목됐습니다.



보고서는 "견조한 고용시장 덕분에 가계 전반의 재무 상태는 안정적이지만, 고물가와 고금리 여파로 저소득층의 가용 소득이 압박받고 있다"며 소득 수준에 따른 'K자형' 격차가 향후 주요 리스크가 될 것이라고 경고했습니다.



(사진=연합뉴스)