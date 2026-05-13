이란 안 물러선다…트럼프 합의 압박에 "전쟁 배상금 달라" 콧방귀

▲ 이란 수도 테헤란

도널드 트럼프 미국 대통령이 군사력 사용까지 다시 거론하며 종전 합의를 압박하고 있지만 이란은 기존 요구만 계속 되풀이했습니다.뉴욕타임스(NYT)에 따르면 카젬 가리바바디 이란 외무부 차관은 12일(현지시간) 소셜미디어를 통해 평화 협정에는 배상금, 호르무즈 해협에 대한 이란의 주권, 미국의 제재 해제 등이 포함돼야 한다는 게 이란의 입장이라며 "이는 진지하고 지속적인 합의를 위한 최소한의 요건"이라고 밝혔습니다.그는 "봉쇄(미국의 이란 해상봉쇄)를 지속하면서 종전을 이야기할 수 없고 제재를 이야기하면서 외교를 논할 수 없으며 침략과 불안정의 근원인 정치적, 군사적 지원을 제공하면서 지역 안정을 논할 수 없다"며 미국의 현 입장은 외교로 위장된 강압 정책의 연장선이라고 비판했습니다.아울러 가리바바디 차관은 "전쟁, 봉쇄, 제재, 무력 위협에 직접적으로 역할을 한 당사자가 단순히 이란의 반응이 항복 문서가 아니라는 이유로 이를 거부한다면 핵심 이슈는 평화가 아니라 위협, 압력을 통해 정치적 의지를 강요하는 것임이 분명해진다"고 강조했습니다.미국과 이란은 중재국인 파키스탄을 통해 소통하며 협상을 지속하고 있으나 서로 만족할 수 있는 종전안 도출에 번번이 실패하고 있습니다.협상이 잇따라 결렬되자 트럼프 대통령은 전날 취재진을 만난 자리에서 미국의 종전안에 대한 이란 측 입장에 대해 "바보 같은 제안", "쓰레기 같은 것"이라며 강한 불만을 터트렸습니다.아울러 취재진 문답 전 공개된 미국 폭스뉴스와의 인터뷰에서는 중단된 해방 프로젝트의 재개를 검토하고 있다며 군사적 카드를 통해 이란 압박을 강화할 계획도 있음을 시사했습니다.(사진=연합뉴스)