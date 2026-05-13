공천자 대회로 '표심 다지기'…밖에선 "정청래 사퇴하라"

<앵커>



민주당 지도부는 충청과 호남을 찾아 후보들과 공천자 대회를 열고 세를 결집했습니다. 공천을 받지 못해 무소속으로 출마한 김관영 전북도지사 후보를 옹호하면서 지도부를 비판하는 당원들도 있었습니다.



민경호 기자입니다.



<기자>



민주당이 개최한 충청과 호남 지역 공천자 대회.



정청래 대표는 민주당 후보들에게 국가 정상화의 책무를 졌다고 말했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 헌법과 민주주의를 파괴하고 공격했던 반헌법·반민주 세력을 심판하자.]



앞서 당 원내지도부 회의에선 국민의힘의 공천을 겨냥해 이런 비판도 제기됐습니다.



[천준호/민주당 원내운영수석부대표 : 극우 '윤 어게인' 세력을 당의 주류로 알박기하려는 심산뿐입니다.]



그런데 호남 공천자 대회장 밖에서는 정청래 대표의 퇴진을 요구하는 일부 당원들의 목소리도 터져 나왔습니다.



[정청래는 사퇴하라!]



민주당에서 제명된 뒤 전북지사 선거에 무소속으로 출마하겠다고 선언한 김관영 후보의 제명 과정이나 친정청래계 이원택 민주당 후보의 공천 과정이 편파적이었다는 주장입니다.



정 대표는 에베레스트가 제일 높은 이유는 히말라야산맥 위에 얹혀 있기 때문이듯 공천된 후보의 당선 가능성이 높은 것은 민주당 소속이기 때문이라고 말했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 이원택, 여러분 큰 박수 한 번 보내주시기를 바랍니다. 자랑스러운 더불어민주당 후보입니다. 우리가 꼭 당선시켜야 할 후보입니다.]



정 대표는 지난 1일, 이원택 후보 선거사무소 개소식에 참석한 이후로 전북 방문 일정을 추가로 잡지는 않고 있는데, 전북 익산을 지역구로 둔 한병도 원내대표가 그제(11일) 이 후보의 사무실을 찾은 데 이어 오늘 다시 전북 새만금을 찾는 등 지도부 차원에서 '전북 챙기기'에 나서는 모양새도 엿보입니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우 : 영상편집, 이승진)