도로 가로질러 하천으로 돌진…새 차 받은 날 무슨 일이

<앵커>



대구 도심에서 승용차가 도로를 가로질러 하천으로 떨어졌습니다. 이 사고로 3명이 다쳤는데, 70대 운전자가 새 차를 받아 기능 설명을 듣다가 가속 페달을 밟아 사고가 난 것으로 추정됩니다.



TBC 박가영 기자입니다.



<기자>



대구 도심을 가르는 범어천.



갑자기 승용차 한 대가 철제 울타리를 넘어 3m 아래 하천 둔치로 떨어집니다.



사고가 난 것은 오전 11시 40분쯤.



인근 수입 자동차 판매장 앞에 서 있던 승용차가 편도 4차로를 가로질러 하천으로 돌진한 것입니다.



[목격자 : 순간적으로 굉음을 내면서 앞으로 나가는 순간부터 저는 앞에서 다 보고 있었거든요. 놀라서 제일 처음에는 이게 영화인가 싶을 정도로 차가 '부앙' 나가고 차가 한 4대 정도 이렇게 오고 있었어요.]



이 사고로 차에 타고 있던 운전자 부부와 수입차 판매 직원 등 3명이 다쳐 병원으로 옮겨졌지만, 다행히 생명에는 지장이 없는 상태입니다.



차량이 추락한 반대편에는 시민들이 오가는 산책로까지 있었는데요.



다행히 위쪽에 있던 철제 울타리에 걸리면서 더 큰 사고는 피할 수 있었습니다.



사고 당시 70대 여성 운전자가 새 차를 받아 기능 설명을 듣다가 가속 페달을 밟은 것으로 알려졌습니다.



함께 차에 타고 있던 판매 직원은 운전자에게 브레이크를 떼도 차량이 멈추는 '오토 홀드' 기능에 대해 설명하던 중 갑자기 하천으로 튀어나갔다고 말합니다.



[차량 판매 직원 : 저희가 그냥 놀라서 다들 서로 브레이크 밟아라. 소리 지르고. 이렇게 팍 꽂은 게 아니라 뚫고 이렇게 타면서 펜스 와이어가 잡아줘서 더 큰 사고는 없었던 걸로.]



경찰은 운전자 조작 미숙으로 사고가 발생한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 이상호·박종영·이정우 TBC)



TBC 박가영