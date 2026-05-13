미 "이란전에 43조 원 지출"…중동 미군기지 피해액은 제외

▲ 미국 이란

미국 도널드 트럼프 행정부가 지난 2월 28일 개시해 12일(현지시간)까지 10주 동안 이란과의 전쟁에 쓴 비용이 290억 달러(약 43조 원)에 달하는 것으로 확인됐습니다.제이 허스트 미 국방부(전쟁부) 회계감사관(차관)은 이날 미 연방 하원 세출위원회 국방소위의 2027 회계연도 국방예산 청문회에서 이같이 밝혔습니다.허스트 감사관은 지난달 29일 하원 군사위 청문회에서는 전쟁 비용 추산치를 250억 달러로 밝힌 바 있는데, 2주가 지난 시점에서 40억 달러(약 6조 원)가 늘어난 것입니다.허스트 감사관은 이날 증언에서 "합동참모본부와 회계감사팀이 지속해서 추산치를 검토한 결과 현재 290억 달러에 가깝다고 보고 있다"고 말했습니다.그는 "장비 수리 및 교체에 든 업데이트된 비용과 전구에 병력을 유지하는 데 들어가는 일반적 운영 비용 때문"이라고 비용 증가 배경을 설명했습니다.허스트 감사관은 이날 별도로 열린 미 상원 세출위원회 국방소위 청문회에서는 해당 비용에 이란에 의해 공격받은 중동 지역 미군 기지 피해 비용은 포함되지 않았다고 밝혔습니다.그는 잭 리드(민주·로드아일랜드) 상원의원의 관련 질의에 "현재로서는 군사시설건설(MILCON)을 위한 비용 추정은 하지 않고 있다.향후 우리 군의 배치 형태가 어떻게 될지 알 수 없기 때문"이라며 "기지들이 어떻게 재건될지, 동맹국이나 파트너국이 그 비용의 몇 퍼센트를 부담할지 알 수 없다"고 말했습니다.허스트 감사관은 리드 의원이 "그러니까 전쟁으로 피해를 본 시설은 고려하지 않는다는 건가"라고 묻자 "현재로선 정확한 추산을 할 수 없다"고 답했습니다.함께 청문회에 출석한 피트 헤그세스 국방장관은 최근 이란과의 비대면 종전 협상 결렬 이후 미군이 호르무즈 해협에 발이 묶인 민간 선박의 안전한 통항을 지원하는 '해방 프로젝트'(Project Freedom)를 재개할지 여부에 대해 명확한 답을 하지 않았습니다.헤그세스 장관은 "작전 선택지를 공개하지 않을 것"이라며 "대통령이 공개적으로 밝힌 것처럼 (중재국) 파키스탄의 요청과 협상 과정에서 제시된 선택지를 고려해 작전은 일시 중단된 상태이며, 이는 최고사령관(미 대통령)이 원할 경우 언제든 재개할 수 있는 선택지"라고 말했습니다.앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 전날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 최종 결정을 내리지는 않았다면서도 해방 프로젝트를 재개할 수 있으며 그 규모가 더 커질 수 있다고 언급했습니다.한편, 의회조사국(CBO)은 이날 발표한 보고서에서 트럼프 행정부가 미국 본토 방어의 핵심과제로 추진하는 차세대 공중미사일 방어 체계인 '골든돔'(Golden Dome for America·GDA)의 개발·배치 및 향후 20년간 운영에 들어가는 비용을 1조 2천억 달러(1천791조 원)로 추산했습니다.이는 트럼프 행정부가 의회에 요청한 2027회계연도 국방예산 1조 5천억 달러의 80%에 해당하는 액수입니다.CBO는 "국방부의 2027회계연도 예산 요청 문서에는 GDA에 대한 5개년 자금 계획이 포함돼 있지만 어떤 시스템을 얼마나 배치할지에 대한 세부 내용(목표 아키텍처)이 공개되지 않아 장기적 비용 추정은 불가능하다"며 트럼프 대통령의 행정명령에 나온 방어 시스템과 능력을 바탕으로 가상의 미사일 방어체계 비용을 추산했다고 설명했습니다.또한 가상의 미사일 방어체계는 우주기반층, 2개의 광역지상층, 지상기반 지역 구역층 등 4개의 요격층으로 구성됐으며, 전체 시스템의 4개 층 구조는 적군이 발사한 다수의 미사일을 동시에 요격할 능력을 제공하는 동시에 각 층은 국가 지휘통제 체계와 상호 연계가 단절되더라도 독립적으로 운영될 수 있다고 덧붙였습니다.