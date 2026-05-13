뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

10년 만에 연락된 70대 아버지 찾아가 강도짓 40대…징역 3년 6월

유영규 기자
작성 2026.05.13 05:04 조회수
10년 만에 연락된 70대 아버지 찾아가 강도짓 40대…징역 3년 6월
▲ 부산지법

10여 년 만에 연락이 닿은 아버지 집에 지인과 찾아가 폭행하고 금품을 빼앗은 혐의로 재판에 넘겨진 40대 남성이 실형을 선고받았습니다.

어제(12일) 법조계에 따르면 부산지법 형사5부(김현순 부장판사)는 강도상해 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 3년 6개월을 선고했습니다.

A 씨와 함께 기소된 지인인 50대 남성 B 씨에게는 징역 4년이 선고됐습니다.

A 씨와 B 씨는 2025년 10월 22일 오후 11시 55분 부산 동구에 있던 A 씨 아버지인 70대 C 씨 집에서 술을 마시다 C 씨를 폭행하고 안방에 있던 현금 30만 원과 신용카드 등을 빼앗은 혐의를 받습니다.

A 씨는 부산의 한 구청 자활근로를 하면서 B 씨를 알게 됐고, B 씨 집에서 신세를 지고 있었습니다.

그러던 중 A 씨는 C 씨와 연락이 돼 10여 년 만에 C 씨 집에 찾아가는 길에 B 씨와 동행하면서 강도 행각을 벌이게 됐습니다.

당시 B 씨는 "아버지는 기초생활 수급을 받으면서 잘 사는 것 같은데 아들은 왜 이리 못살게 만드냐. 아들을 돕고 살아라"는 말을 C 씨가 듣지 않는다는 이유로 욕설하면서 여러 차례 폭행했습니다.

이 과정에서 A 씨는 C 씨 팔을 붙잡는 등 B 씨의 폭행을 도왔습니다.

A 씨와 B 씨는 범행 후 C 씨 집을 나섰다가 두고 온 안경을 찾으러 다시 집에 들어갔고, B 씨는 손으로 C 씨 얼굴을 또 때리고 소주병을 들고 위협하기도 했습니다.

C 씨는 눈 주위에 멍이 드는 등 전치 2주 진단을 받은 데 이어 큰 충격에 시달리는 것으로 알려졌습니다.

김 부장판사는 "피고인들은 다수의 범죄 전력이 있고, 피고인 A 씨는 누범기간 중에 이 사건 범행을 저질렀다"며 "죄질이 매우 나쁘다"고 판결했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지