분리대 받은 트럭서 튄 철재…맞은편 떨어져 연쇄 추돌 6명 부상

▲ 사고가 난 화물차

서해안고속도로에서 주행 중이던 화물차가 타이어 펑크로 중앙분리대를 들이받으면서 적재함에 있던 철재가 반대편 차선으로 떨어져 연쇄 사고로 이어져 6명이 다쳤습니다.어제(12일) 전북경찰청 고속도로순찰대 등에 따르면 이날 낮 12시 9분 군산시 대야면 서해안고속도로 상행선 동군산나들목(IC) 인근에서 50대 A 씨가 몰던 6.5t 트럭의 바퀴가 터졌습니다.이 충격으로 중심을 잃은 트럭이 중앙분리대를 들이받으면서 적재함에 실린 철재 일부가 반대편 차선으로 떨어졌고, 반대편에서 주행하던 차량 2대의 바퀴가 파손됐습니다.이 사고 여파로 멈춰 있던 K5 차량을 베뉴 차량이 들이받아 베뉴 운전자(50대) 등 2명이 경상을 입어 병원으로 이송됐습니다.또 이 사고 상황을 목격하고 정차한 차량 3대를 또다른 K5 차량이 들이받는 2차 사고가 나 K5 운전자(40대)가 중상을 입는 등 4명이 추가로 다쳤습니다.경찰은 차량 블랙박스와 도로 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 사고 경위를 조사하고 있습니다.(사진=전북자치도소방본부 제공, 연합뉴스)