1. "이란 관련 도움 필요 없어"…중국에 입장 대변 요청



미중 정상회담을 위해 오늘(13일) 새벽 중국으로 출발한 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁과 관한 한 중국의 도움은 필요하지 않다고 말했습니다. 이란은 중국에게 자신들의 입장을 대변해달라고 요청했습니다.



2. "타격 비행체 엔진 잔해 약 1㎥"…곧 국내서 감식



나무호를 공격한 비행체의 엔진 잔해가 가로, 세로, 높이 모두 1m 규모인 것으로 확인됐습니다. 잔해는 조만간 국내로 들여와 조사할 예정입니다.



3. 삼성전자 노사 사후조정 '결렬'…총파업 '초읽기'



오늘 새벽까지 계속된 삼성전자 노사의 성과급 협상이 끝내 결렬됐습니다. 총파업까지 8일 남은 가운데 법원의 가처분 인용 여부와 긴급 조정권을 비롯한 정부의 추가 개입 여부가 남은 변수입니다.



4. '국민배당금' 제안 파장…"공산당 본색" "개인 의견"



김용범 청와대 정책실장이 AI 시대에 얻게 되는 기업의 초과 이윤을 국민배당금이라는 이름으로 분배하자는 아이디어를 제안한 뒤 파장이 커지고 있습니다. 야당은 공산당 본색을 드러냈다며 김 실장의 경질을 요구했고, 청와대는 개인 의견이라며 진화에 나섰습니다.