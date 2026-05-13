"구글-스페이스X, 우주 데이터센터 구축 로켓 발사 협상"

▲ 순다르 피차이 구글 CEO(왼쪽)와 일론 머스트 스페이스X CEO

구글과 스페이스X가 우주 데이터센터 관련 협상을 진행하고 있는 것으로 나타났습니다.구글은 지구 궤도상 데이터센터를 구축하기 위해 스페이스X와 로켓 발사 관련 계약을 논의하고 있다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 복수 소식통을 인용해 12일(현지시간) 보도했습니다.이번 계약이 성사되면 양사는 데이터센터를 지상을 넘어 우주로 확장하는 경쟁에서 다른 거대 기술기업보다 앞서나갈 수 있게 됩니다.구글은 스페이스X의 초기 투자자로 현재 지분 6.1%를 보유하고 있으며, 돈 해리슨 구글 글로벌파트너십 부문 사장은 스페이스X 이사회에 참여하고 있습니다.구글은 스페이스X 외에 다른 로켓 기업들과도 협력하고 있습니다.구글은 지난해 '프로젝트 선캐처'라는 우주 데이터센터 계획을 발표해 우주 데이터 기업 플래닛랩스와 협력해 시제품 위성을 2027년까지 발사하겠다고 밝힌 바 있습니다.순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)는 당시 폭스뉴스 인터뷰에서 "위성에 작은 랙을 보내 시험한 다음 규모를 확장하기 시작할 것"이라며 "10여 년 뒤에는 이런 방식이 데이터센터를 구축하는 일반적인 방법으로 여겨질 것이라고 확신한다"고 말한 바 있습니다.인공지능(AI) 모델 개발사인 앤트로픽도 지난 6일 스페이스X가 보유한 데이터센터를 임차하는 협약을 발표하면서 지구 궤도 위에 수 GW(기가와트) 규모의 우주 데이터센터를 개발하는 계획에 관심을 표명한 바 있습니다.다만 전문가들은 우주 데이터센터가 현실화하려면 우주의 강력한 방사선, 유지보수 어려움, 우주 쓰레기, 발열 관리 등 기술적 난제를 극복해야 한다고 지적합니다.(사진=게티이미지)