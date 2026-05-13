미 국방부, 앤트로픽 퇴출은 계속 추진하면서 '미토스'는 도입

▲ 앤트로픽

미국 국방부(전쟁부)가 앤트로픽의 퇴출 절차를 진행하면서도 이 회사의 새 인공지능(AI) 모델 '미토스'는 도입하고 있는 것으로 나타났습니다.에밀 마이클 국방부 연구공학 담당 차관 겸 최고기술책임자(CTO)는 미국 워싱턴DC에서 열린 한 콘퍼런스에서 이같이 말했다고 로이터 통신이 12일(현지시간) 보도했습니다.마이클 차관은 국방부가 이처럼 모순된 것으로 보이는 행동을 하는 이유와 관련해 "미토스 문제는 국가 안보의 중대한 순간"이라고 지적했습니다.그는 미토스가 사이버 취약점을 찾아내고 보완하는 데 특화한 기능을 갖고 있다면서 국방부가 이를 도입해 네트워크 보안을 강화했다고 설명했습니다.이와 같은 사이버 취약점은 언제나 있어왔던 것이지만 미토스와 같은 AI 모델의 등장으로 더 빠르게 악용될 수도, 더 빠르게 보완될 수도 있다고 덧붙였습니다.다만 그는 앤트로픽의 이와 같은 AI 모델 경쟁 우위가 일시적일 뿐이라며, 오픈AI·xAI·구글 모델도 곧 등장할 것이라고 강조했습니다.마이클 차관이 앤트로픽의 대안으로 언급한 이들 세 기업은 모두 국방부와 군의 기밀 업무에 자사 AI 모델을 사용할 수 있도록 계약을 맺은 업체들입니다.앞서 국방부를 비롯한 미 행정부는 앤트로픽과 AI 사용 범위를 두고 갈등을 빚은 끝에 앤트로픽을 공급망 위험으로 지정하는 등 퇴출하기로 결정했고, 앤트로픽은 이에 반발해 소송을 제기했습니다.그러나 앤트로픽이 전문가 수준의 소프트웨어(SW) 취약점 탐지 능력을 갖춘 미토스를 내놓자 미 행정부는 해당 모델에 대한 접근 권한을 확보해 보안 강화에 나서고 있습니다.(사진=연합뉴스)