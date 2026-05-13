'1시간도 길다'…아마존, 미국 수십개 도시에서 30분 배송 서비스

▲ 아마존 나우

세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 미국 내 도시 수십 곳에서 30분 내 상품을 배송하는 서비스를 시행합니다.아마존은 그간 본사가 위치한 시애틀 등 일부 지역에서만 운영하던 초고속 배송 서비스 '아마존 나우'를 미 전역의 도시 수십 곳으로 확대해 고객 수백만 명에게 제공한다고 12일(현지시간) 밝혔습니다.30분 내 배송은 신선식품과 생필품, 지역 맞춤형 상품 등이 주요 대상입니다.우딧 마단 아마존 수석부사장은 "초고속 배송이 필요한 수천 가지 상품이 준비돼 있다"며 "저녁 식사용 식료품부터 세제나 치약 같은 생활필수품, 비행기 탑승 전에 필요한 에어팟(무선이어폰)까지 바로 배달받을 수 있다"고 말했습니다.이외에 9만 가지 상품은 1∼3시간 이내에, 수백만 가지 상품은 당일에 배송해줍니다.이용자는 앱이나 홈페이지에서 30분 배송이 가능한 제품을 확인할 수 있으며 프라임 회원은 3.99달러, 비회원은 13.99달러의 배송료가 붙습니다.다만, 주문 금액이 15달러 미만인 경우 1.99∼3.99달러의 수수료가 부과됩니다.아마존은 주거지와 도심에 소규모 물류센터를 전략적으로 배치해 배송 시간을 대폭 단축했습니다.아마존이 지난해 당일 또는 익일 배송으로 배달한 상품의 수는 전 세계에서 130억 개 이상이었습니다.아마존은 미국 내에서만 따져도 80억 개 이상이 당일·익일 배송됐는데, 이는 2024년과 견줘 30% 이상 증가한 수치라고 설명했습니다.해당 배송 상품 가운데 절반 이상은 식료품과 생필품이라고 아마존은 덧붙였습니다.아마존은 30분 배송 서비스 지역을 추가로 확대해 연말까지 수천만 명이 이용할 수 있도록 하겠다고 예고했습니다.(사진=아마존 제공, 연합뉴스)