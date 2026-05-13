페이팔, 소수자 지원프로그램 손질…미 법무부와 450억 원 합의

▲ 페이팔

글로벌 결제 플랫폼 페이팔이 흑인 등 소수자 소유 기업 지원 프로그램의 차별 논란을 마무리 짓기 위해 미국 법무부와 약 3천만 달러(약 447억 원) 규모의 합의에 도달했다고 월스트리트저널(WSJ)이 12일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 페이팔은 소수자 소유 기업에 우대 혜택을 제공했다는 혐의에 대한 법무부 조사를 종결짓는 조건으로, 향후 발생할 거래 수수료 약 3천만 달러를 포기하기로 합의했습니다.앞서 미 법무부는 페이팔이 2020년 '조지 플로이드 사건' 이후 발표한 5억 3천만 달러 규모의 '흑인 및 소수자 소유 기업 지원 계획'이 연방 민권법을 위반했는지 조사해왔습니다.법무부는 금융기관이 인종이나 출신 국가를 근거로 혜택을 차별화하는 것은 다른 인종에 대한 차별이 될 수 있다고 보고있습니다.페이팔은 이러한 혐의를 인정하지는 않았습니다.다만 조사를 마무리하기 위해 지원 기준에서 인종은 제외하는 대신, 산업 분야나 참전용사 여부 등을 기준으로 혜택을 재편하기로 했습니다.이에 따라 페이팔은 참전용사 소유 중소기업과 농업, 제조업, 기술 분야 소기업을 대상으로 총 10억 달러 규모의 결제 대금에 발생하는 수수료를 면제할 예정입니다.이번 조치는 도널드 트럼프 행정부가 기업 내 DEI(다양성·형평성·포용성) 정책을 겨냥한 광범위한 캠페인 중 하나입니다.미 법무부는 최근 IBM과도 채용 과정에서 다양성 목표를 운영한 문제 등을 이유로 1천700만 달러 규모의 합의를 끌어낸 바 있습니다.토드 틀랜치 법무장관 대행은 "미국 기업들에 경고한다"며 "인종이나 출신 국가를 이유로 자격을 갖춘 미국인을 차별할 경우 강력한 법 집행에 직면하게 될 것"이라고 말했습니다.(사진=게티이미지)