뉴욕증시, 4월 CPI·미-이란 갈등 반영하며 하락 출발

뉴욕증시의 3대 주가지수는 미국 4월 소비자물가지수(CPI) 결과, 미국과 이란 간의 갈등 양상에 주목하며 하락 출발했습니다.



12일(현지시간) 오전 9시 33분 현재 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 95.98포인트(0.19%) 내린 49,608.49를 기록했다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장 대비 27.22포인트(0.37%) 하락한 7,385.62, 나스닥 종합지수는 전장보다 173.05포인트(0.66%) 하락한 26,101.08을 가리켰습니다.



미국 4월 CPI는 이란 전쟁으로 가파른 상승세를 보였습니다.



미 노동부에 따르면 4월 CPI는 계절조정 기준 전월 대비 0.6% 상승했습니다.



지난 3월의 0.9%보다 상승폭이 완화됐으나 이란 전쟁 이전보다는 높은 수준입니다.



전년 동월 대비로는 3.8% 올라 지난 2023년 5월 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다.



지난 3월의 3.3%와 시장 예상치 3.7%를 모두 상회했습니다.



식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.4% 상승했습니다.



전월의 0.2% 상승과 시장예상치 0.3% 상승보다 높은 수준입니다.



근원 CPI의 전년 동월 대비 상승률은 2.8%로 이 또한 3월의 2.6%와 시장 예상치 2.7%를 모두 상회했습니다.



미국과 이란 간의 관계도 다시 긴장감이 고조되고 있습니다.



트럼프 대통령은 이란이 제시한 종전안에 대해 '쓰레기', '멍청한 제안'이라고 표현했으며 이란과의 휴전 상황에 대해서는 "믿을 수 없이 약하고, 가장 약한 상태"라고 평가했습니다.



또 CNN은 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 이란과의 종전 협상이 잇따라 결렬되면서 최근 몇 주 사이 어느 때보다 대규모 전투 재개를 진지하게 고려하고 있다고 보도하기도 했습니다.



리건 캐피털의 스카일러 와이난드 최고투자책임자(CIO)는 "CPI는 두 달 연속 3%를 웃도는 수치를 기록하면서 인플레이션이 다시 강하게 살아나고 있다는 점을 시사했다"면서 "완고하게 높은 유가가 이를 주도하고 있으며, 중동 분쟁이 계속 전개되는 동안 올해 남은 기간은 인플레이션 이야기가 (시장을) 지배하게 될 것"이라고 설명했습니다.



업종별로 살펴보면 에너지, 헬스케어 등은 강세를, 기술, 산업재 등은 약세를 보였습니다.



원격의료업체 힘앤허스 헬스는 2분기 조정 상각 전 영업이익(EBITDA) 가이던스를 시장 예상치 7천만 달러를 대폭 밑도는 3천500만~5천500만 달러로 제시하면서 주가가 13% 이상 급락했습니다.



웹툰 엔터테인먼트도 2분기 가이던스가 예상을 하회하면서 주가가 12% 넘게 내렸습니다.



웹툰 엔터테인먼트는 2분기 매출 가이던스를 3억 3천200만~3억 4천200만 달러로 제시해 시장 예상치 3억 4천800만 달러를 하회했습니다.



조정 EBITDA 가이던스도 0~500만 달러로 제시해 시장 예상치 1천210만 달러를 대폭 밑돌았습니다.



암호화폐 채굴업체 마라홀딩스 주가는 6% 이상 내렸습니다.



마라홀딩스의 1분기 주당 순손실은 3.31달러를 기록했습니다.



이는 시장 예상치 1.51달러 손실보다 더 상황이 안 좋은 것입니다.



유럽증시도 일제히 하락세를 나타냈습니다.



유로스톡스50 지수는 전장 대비 1.07% 내린 5,832.20에 거래 중입니다.



프랑스 CAC40 지수와 독일 DAX 지수는 각각 0.74%, 1.07% 하락했고, 영국 FTSE100 지수는 0.42% 내렸습니다.



국제 유가는 상승했습니다.



같은 시각 근월물인 2026년 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 3.22% 오른 배럴당 101.23달러를 기록 중입니다.