한계 도전한 이색 퍼포먼스…'22.3m 수중 인간탑' 보니

관광 명소로 눈길을 끌기 위한 아이디어 경쟁도 점점 치열해지고 있습니다.



이번에는 인간 한계에 도전하는 이색 퍼포먼스를 준비했다고 하네요.



잠수부들이 깊은 바닷속으로 들어가 차례차례 서로의 어깨 위에 올라탑니다.



흔들리는 물살 속에서도 균형을 유지하며 거대한 인간 탑을 완성하는데요.



인도 안다만 니코바르 제도에서 잠수부 14명이 만든 수중 인간 탑입니다.



이들은 지난 3일 스와라지 드위프 인근 해역에서 총길이 22.3m의 인간 탑을 세워 세계 최고 기록을 세웠는데요.



사실 이런 이색적인 수중 도전은 이번이 처음은 아닙니다.



앞서 같은 해역에서 가로 약 60ｍ, 세로 약 40ｍ 크기의 대형 인도 국기를 바닷속에 펼쳐 세계 최대 수중 국기 기록도 세운 바 있다고 하네요.



현지 당국은 이런 도전들이 지역 해양 생태계와 스쿠버다이빙 관광을 세계에 알리기 위해 기획됐다며, 이번 성과를 계기로 안다만 니코바르 제도를 국제적인 해양 관광 명소로 육성할 계획이라고 밝혔습니다.



(화면출처 : 유튜브 @sarkarbijay , @Mirror Andaman)