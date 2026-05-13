뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

한계 도전한 이색 퍼포먼스…'22.3m 수중 인간탑' 보니

심우섭 기자
작성 2026.05.13 08:13 조회수
PIP 닫기
관광 명소로 눈길을 끌기 위한 아이디어 경쟁도 점점 치열해지고 있습니다.

이번에는 인간 한계에 도전하는 이색 퍼포먼스를 준비했다고 하네요.

잠수부들이 깊은 바닷속으로 들어가 차례차례 서로의 어깨 위에 올라탑니다.

흔들리는 물살 속에서도 균형을 유지하며 거대한 인간 탑을 완성하는데요.

인도 안다만 니코바르 제도에서 잠수부 14명이 만든 수중 인간 탑입니다.

이들은 지난 3일 스와라지 드위프 인근 해역에서 총길이 22.3m의 인간 탑을 세워 세계 최고 기록을 세웠는데요.

사실 이런 이색적인 수중 도전은 이번이 처음은 아닙니다.

앞서 같은 해역에서 가로 약 60ｍ, 세로 약 40ｍ 크기의 대형 인도 국기를 바닷속에 펼쳐 세계 최대 수중 국기 기록도 세운 바 있다고 하네요.

현지 당국은 이런 도전들이 지역 해양 생태계와 스쿠버다이빙 관광을 세계에 알리기 위해 기획됐다며, 이번 성과를 계기로 안다만 니코바르 제도를 국제적인 해양 관광 명소로 육성할 계획이라고 밝혔습니다.

(화면출처 : 유튜브 @sarkarbijay , @Mirror Andaman)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
심우섭 기자 사진
심우섭 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지