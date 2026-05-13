결렬 시한 넘겼지만…삼성전자 노사 막판 협상 계속

<앵커>



노조가 예고했던 결렬시한은 넘겼지만 삼성전자 노사가 이 시각까지 막판 협상을 벌이고 있습니다. 노사는 중앙노동위원회가 제시한 조정안을 놓고 논의를 이어가고 있는 것으로 알려졌습니다.



보도에 최승훈 기자입니다.



<기자>



삼성전자 노사는 어제(12일) 정부세종청사 중앙노동위원회에서 이틀째 사후조정 절차를 이어갔습니다.



그제 11시간 반 넘게 회의를 하고도 결론을 내지 못한 데 이어, 어제 오전 10시부터 시작된 협상은 늦은 밤까지 이어지고 있습니다.



핵심 쟁점은 성과급입니다.



노조는 영업이익의 15%를 재원으로 성과급을 상한 없이 지급하고, 이를 제도화하라고 요구해 왔습니다.



반면 사측은 반도체 부문이 국내 1위 성과를 낼 경우 경쟁사보다 좋은 보상을 할 수 있지만, 성과급 기준을 제도화하는 것은 어렵다는 입장을 보여 왔습니다.



어제 저녁 6시 20분쯤 회의장 밖으로 나온 최승호 노조위원장은 입장 차가 좁혀지지 않았다고 밝혔습니다.



[최승호/초기업노조 삼성전자지부 위원장 : (성과급의) 재원과 이를 제도화하는 걸 계속 요구했는데요. 회사는 아직도 영업이익 10%를 고수하고 있고, 비메모리는 또 챙겨줄 수 없다는 입장을 반복하고 있습니다.]



최 위원장은 중노위 요청에 따라 수정안을 냈다면서 중노위 조정안이 밤 8시 20분까지 나오지 않으면 결렬로 보고 나가겠다고 말했습니다.



사후조정 연장 가능성에 대해서도 "없다"고 선을 그었습니다.



하지만 예고한 시한이 지난 뒤에도 노조 측은 회의장을 떠나지 않았습니다.



최 위원장은 이후 "조정안을 가져온다고 해서 기다리고 있다"고 SBS 취재진에게 밝혔는데, 자정을 넘은 현재까지 협상 타결이나 결렬 소식은 나오지 않고 있습니다.



노사가 중노위 조정안을 놓고 막판 논의를 이어가는 것으로 보입니다.



노조는 협상이 결렬되면 오는 21일부터 18일 동안 총파업에 들어가겠다고 예고한 상태입니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 이상민)