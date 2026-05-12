러 "젤렌스키 결단하면 군사작전 중단될 수 있어"

▲ 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인

드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 결단에 따라 전쟁이 종식될 수 있다고 12일(현지시간) 주장했습니다.타스 통신에 따르면 페스코프 대변인은 브리핑에서 러시아의 우크라이나에 대한 '특별군사작전' 종료 시점과 관련한 질문에 "키이우 정권, 특히 젤렌스키 대통령이 책임지고 필요한 결정을 내리는 순간 언제든 즉각 중단될 수 있다"고 답했습니다.이어 "키이우는 어떤 결정을 내려야 할지 잘 알고 있다"고 지적했습니다.페스코프 대변인은 우크라이나와 분쟁이 이어지는 상황과 관련해 "평화 과정에서 이룬 많은 성과를 고려하면 끝이 임박했다고 말할 수 있다"고 언급하기도 했습니다.다만 "현재로서는 구체적인 내용을 언급하는 것이 불가능하다"며 말을 아꼈습니다.페스코프 대변인은 도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 성사됐던 지난 9∼11일 사흘간의 휴전에 대해서는 "인도주의적 휴전이 종료됐으며, 특별군사작전이 계속 진행되고 있다"고 말했습니다.페스코프 대변인은 과거 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 젤렌스키 대통령과 모스크바에서 회담할 준비가 됐다고 발언했던 것을 거론하며 회담이 어디에서든 열릴 수 있다고 언급했습니다.그러면서도 "이를 완전히 끝내고 멈추게 하기 위해서는 해야 할 숙제가 많이 남아 있다"고 덧붙였습니다.한편 페스코프 대변인은 푸틴 대통령의 중국 방문 준비가 최종 단계에 접어들었다며 "중국 측과 협의해 그 시기를 국제사회에 발표하겠다"고 전했습니다.페스코프 대변인은 푸틴 대통령의 방중이 양국 모두에 중요한 행사가 될 것이라며 "풍성한 내용으로 가득 채워질 것"이라고 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)