트럼프 "쿠바가 도움 요청하고 있다…대화할 것"

▲ 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 중남미의 대표적 반미 국가 중 하나인 쿠바와 대화하겠다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "어떤 공화당원도 나에게 쿠바에 대해 얘기한 적이 없다"며 "쿠바는 실패한 국가이며, 단지 한 방향, 몰락의 길로 가고 있다"고 적었습니다.그는 그러면서 "쿠바가 도움을 요청하고 있다. 그러니 우리는 대화할 것"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이어 "그동안 나는 중국으로 떠난다"고 밝혔습니다.그는 이날 중국 국빈방문 겸 시진핑 국가주석과의 미중 정상회담을 위해 중국 베이징으로 향할 예정입니다.트럼프 대통령의 쿠바에 대한 언급은 그간의 공세적 태도와는 결이 다른 것으로, 이날 발언만 보면 미국과 쿠바를 둘러싼 갈등을 외교로 풀겠다는 의중을 피력한 것으로 보입니다.그는 중남미에서 베네수엘라에 이어 쿠바를 다음 목표로 삼아왔으며, 이란 전쟁이 끝나면 쿠바가 다음 군사공격의 대상이 될 수 있음을 시사해왔습니다.지난 1일에는 플로리다주에서 열린 행사에서 "우리 군대는 쿠바를 거의 즉시 점령할 수 있다"며 현재 이란 전쟁에 투입된 미 항공모함 에이브러햄 링컨호가 "이란에서 돌아오는 길에 쿠바 해안 100야드 앞에 세우면 항복할 것"이라고 말하기도 했습니다.또한 트럼프 행정부는 각종 제재를 부과하고 에너지 공급을 봉쇄하면서 쿠바를 경제적으로도 최대치로 압박해왔습니다.쿠바 정부는 해외에 거주하는 쿠바인들이 쿠바 본토에서 직접 투자와 함께 재산권을 행사할 수 있도록 '전략적 개방'을 시행하면서도 트럼프 대통령의 군사행동 위협에는 강하게 반발해왔습니다.