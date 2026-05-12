이란군 "호르무즈 해협 범위 이제 10배 넓어져"

▲ 호르무즈 해협, 선박들

이란 이슬람혁명수비대는 호르무즈 해협의 범위가 전쟁 이전보다 10배로 넓어졌다고 주장했습니다.혁명수비대 해군의 모하마드 아크바르자데 정치담당 부국장(소장급)은 현지 시간 12일 자국 언론에 "(전쟁 전) 호르무즈 해협은 호르무즈 섬과 같은 몇몇 섬 주변의 제한된 영역이었지만 지금은 관점이 바뀌었다"고 말했습니다.이어 "좁은 해로였던 호르무즈 해협의 범위는 더 넓어져 광범위한 작전 구역이 됐다"며 "이 구역의 폭이 20∼30마일(32∼48㎞)에서 200∼300마일(320∼480㎞)로 넓어졌다"고 주장했습니다.구체적으로 그는 호르무즈 해협의 범위를 오만만의 자스크항에서 걸프해역(페르시아만)의 시리 섬을 잇는 부채꼴 호 모양의 해역으로 규정했습니다.시리 섬은 호르무즈 해협에서 폭이 가장 좁은 오만 무산담 카사브 곶의 끝에서 서쪽으로 약 190㎞ 거리에 자리 잡고 있습니다.아크바르자데 부국장은 "이란은 이 구역에서 동향을 면밀히, 강력히 감시하고 있다"며 "모든 힘을 다해 영토와 영해 주권을 방어하겠다"고 말했습니다.그가 언급한 호르무즈 해협의 범위는 이달 4일 혁명수비대가 새로 설정한 선박 통제선보다 범위가 더 넓습니다.당시 혁명수비대는 서쪽 한계선을 게슘섬의 서단에서 아랍에미리트(UAE) 움알쿠와인을 잇는 선으로 규정했지만, 이번엔 게슘섬보다 서쪽의 시리 섬이라고 주장했습니다.동쪽 한계선 역시 4일 발표한 이란 남동부 모바라크산에서 동남쪽으로 약 50㎞ 거리에 있는 자스크항을 지목했습니다.