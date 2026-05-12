대검, 박상용 검사 징계 청구…"변호인 통해 자백 요구·편의 제공"

▲ 11일 대검찰청이 감찰위원회를 열고 쌍방울 대북송금 수사 과정에서 '연어 술파티' 진술 회유 의혹이 제기된 박상용 인천지검 부부장 검사의 징계 여부를 심의할 것으로 알려진 가운데 박 검사가 대기를 위해 서초동 대검찰청 민원실로 들어가며 취재진의 질문에 답하고 있다.

대검찰청이 쌍방울 대북송금 수사 과정에서 '연어 술자리' 진술 회유 등 각종 의혹이 제기된 박상용 검사에 대한 징계를 청구했습니다.대검은 오늘(12일) "서울고검 인권침해점검TF의 박 검사에 대한 감찰 결과, 다른 사건의 수사를 언급하며 부당하게 변호인을 통해 자백을 요구한 사실, 수용자를 소환조사했음에도 수사 과정 확인서를 작성하지 않은 사실, 음식물 또는 접견 편의를 정당한 사유 없이 제공한 사실 등 수사 절차상의 관련 규정들을 위반한 비위 사실을 확인했다"고 밝혔습니다.대검은 이를 토대로 어제(11일) 감찰위원회 심의를 거쳐 이날 박 검사에 대한 징계를 청구했다고 설명했습니다.다만 "관리 소홀로 술 반입·제공을 방지하지 못한 점, 불필요한 참고인 반복 소환의 점은 감찰위원회 의결 결과를 존중해 징계 청구를 하지 않았다"고 부연했습니다.(사진=연합뉴스)