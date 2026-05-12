조엘진, 남자 100ｍ '비공인 기록' 10초09…아시안게임 선발전 1위

▲ 나마디 조엘진이 12일 강원도 정선종합운동장에서 열린 아시안게임 선발전 겸 제80회 육상경기선수권대회 남자 100ｍ 결선에서 가장 먼저 결승선을 통과하고 있다.

한국 남자 육상 단거리 차세대 간판 나마디 조엘진이 남자 100ｍ 한국 기록(10초07)에 근접한 10초09에 결승선을 끊었습니다.뒤바람이 초속 2.7ｍ로 불면서 공식 기록으로 인정되지 않았으나 엄청난 스피드로 최고의 기록을 내며 2026 아이치·나고야 아시안게임 전망을 밝혔습니다.조엘진은 강원도 정선종합운동장에서 열린 아시안게임 선발전 겸 제80회 육상경기선수권대회 남자 100ｍ 결선에서 10초09의 기록으로 1위를 차지했습니다.그는 경기 후 "바람으로 인해 공인 기록으로 인정받지 못해 아쉽지만, 다시 한번 10초0대 느낌과 감각을 느낄 수 있었다"며 "꿈에 그리던 아시안게임에서 태극기를 빛낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.대한육상연맹은 이번 대회 성적과 시즌 최고 기록 등을 바탕으로 경기력향상위원회를 거쳐 아이치·나고야 아시안게임에 출전할 국가대표를 선발합니다.연맹 관계자는 "아직 남자 100ｍ 출전선수 인원은 정해지지 않았다"며 "다음 주 경기력향상위원회에서 아시안게임 출전 선수를 뽑을 예정"이라고 전했습니다.한국인 어머니와 나이지리아인 아버지 사이에서 태어난 조엘진은 지난해 실업 육상 무대에 데뷔한 뒤 무서운 속도로 성장하고 있습니다.지난 달 일본 시마네현 이즈모에서 열린 요시오카 그랑프리 남자 100ｍ 예선에선 10초08을 기록해 육상 관계자들을 깜짝 놀라게 했습니다.당시에도 뒤바람이 초속 3.5ｍ로 불면서 공식 기록으로는 인정받지 못했습니다.육상 100ｍ에서는 뒤바람이 초속 2.0ｍ를 초과할 경우 비공인 기록으로 처리됩니다.그는 4월 30일 전남 목포 종합경기장에서 열린 제55회 전국종별육상경기선수권대회 100ｍ에선 개인 최고 기록이자 한국 선수 역대 5위 기록인 10초19를 기록했고, 11일 이번 대회 예선에선 10초25의 좋은 기록을 냈습니다.남자 100ｍ 한국 기록은 김국영이 2017년 6월 코리아오픈 국제육상경기대회에서 세운 10초07입니다.한편 조엘진과 선의의 경쟁을 펼치는 비웨사 다니엘 가사마는 10초121로 2위, 이재성은 10초126으로 3위에 올랐습니다.같은 날 열린 여자부 400ｍ 결선에서는 김서윤이 54초31로 결승선을 통과하며 대회 신기록(종전 54초75)을 세우고 우승했습니다.남자부 400ｍ 결선에서는 신민규가 46초59로 1위에 올랐습니다.(사진=대한육상연맹 제공, 연합뉴스)