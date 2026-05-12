[지선직관] 조국 게시글에 잇따라…문 전 대통령의 '좋아요'

<앵커>



6.3 지방선거 이야기 나누는 선거 토크 지선직관, 오늘(12일)은 김보미 기자와 함께 정치권 키워드 살펴보겠습니다.



Q. "뱀띠, 정우쓰"



[김보미 기자 : 네, 맞습니다. 민주당 부산 북갑 후보죠. 하정우 후보가 오늘 아침 SNS에 이런 글을 올렸습니다. "나 쉰 뱀띠, 정우쓰인디 아임 낫 큐트 애니모어" 라는 내용인데요. (아이돌 노래까지 인용하고 요즘 말로는 굉장히 MZ스러운 글을 올렸네요.) 네, 맞습니다. 이런 영상도 함께 올렸습니다.]



[하정우/민주당 부산 북갑 후보 : 올해 오십입니다. 바뀐 법으로 마흔아홉입니다.]



[김보미 기자 : 댓글엔 "하 후보 나이에 깜짝 놀랐다"거나 "동안"이라는 글도 있었지만, 또 "철없어 보인다"는 반응도 없지 않았습니다. 하 후보 캠프 측에서는 지역 주민들이 하도 하 후보가 어려 보인다고 해서 일부러 이런 메시지를 낸 것이라는 설명을 내놨습니다.]



Q. "희생 보답" "졸속 추진"



[김보미 기자 : 6·25 참전용사를 추모하기 위한 조형물을 광화문 광장에 만드는 서울시의 감사의 정원 준공식이 오늘 열렸습니다. 이 사업을 추진해 온 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 희생에 대한 보답과 예우라는 의미를 강조했는데,]



[오세훈/국민의힘 서울시장 후보 : 전 세계 젊은이들이 피를 흘려서 오늘날 번영된 대한민국의 기초를 지켜주었는데….]



[정원오/민주당 서울시장 후보 : 참전국에 대한 감사용이 아니라 선거용이었다는 것을 스스로 드러낸 일이다.]



[김보미 기자 : 정원오 민주당 서울시장 후보는 찬반 논란에도 선거 직전 개장식을 강행한 졸속 추진이라고 비판했습니다.]



Q. 文의 '좋아요'



[김보미 기자 : 네, 맞습니다. 문재인 전 대통령이 경기 평택을 선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보의 SNS 글에 좋아요 버튼을 잇따라 누른 겁니다. (평택을에는 민주당 후보도 있지 않습니까?) 네, 맞습니다. 민주당의 김용남 후보가 있습니다. 조 후보가 김 후보를 비판하는 취지의 글에도 문 전 대통령 공식 계정이 좋아요를 누른 것으로 나오거든요. 조 후보는 문재인 정부의 초대 민정수석을 맡는 등 문 전 대통령과는 가까운 사이기도 한데, 이를 두고 민주당 지지자들 사이에서도 갑론을박이 있는 상황입니다.]



(영상편집 : 박선수, 디자인 : 이준호·강유라)