삼전 노사 막바지 협상 중…'21일 총파업' 기로에

<앵커>



오는 21일 파업을 예고한 삼성전자 노조와 사측이 이틀째 협상을 이어가고 있습니다. 노조는 만족할 만한 조정안이 제시되지 않는다면, 협상은 결렬될 것이라고 밝혔습니다. 현장 연결해서 상황 알아보겠습니다.



최승훈 기자, 지금 분위기만 놓고 보면 노사 간 입장 차가 여전히 큰 것 같네요.



<기자>



네, 삼성전자 노사는 오늘(12일) 오전 10시부터 이곳 정부세종청사 중앙노동위원회에서 이틀째 사후조정 절차를 진행했는데요.



저녁 6시 20분쯤 최승호 초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장이 회의장에서 나와 노사 입장 차가 좁혀지지 않았다고 밝혔습니다.



[최승호/초기업노조 삼성전자지부 위원장 : (영업이익) 재원과 그리고 이를 제도화하는 거를 계속 요구를 했는데요. 회사는 아직도 영업이익 10%를 고수하고 있고, 그리고 비메모리는 또 챙겨줄 수 없다는 입장을 반복하고 있습니다.]



그동안 노조는 영업이익의 15%를 재원으로 성과급을 상한 없이 지급하고, 이를 제도화할 것을 요구해 왔고, 사측은 반도체 부문이 국내 1위 성과를 낼 경우 경쟁사보다 좋은 보상을 할 수 있지만, 성과급 기준을 제도화하는 건 어렵다는 입장을 보여 왔습니다.



노조는 중노위의 요청에 따라 성과급 재원을 영업이익의 15%에서 1~2% 포인트를 낮추더라도 초과이익성과급 주식보상제도를 확대하고 제도화하는 수정안을 냈다고 설명했습니다.



그러면서 중노위에 조정안을 만들어달라고 요청했지만, 계속 기다려달라고만 해서 밤 8시 20분까지 조정안이 나오지 않으면 협상 결렬로 알고 나갈 것이라고 말했습니다.



앞서 정부는 필요하면 조정 기한을 연장해서라도 최대한 노사 양측 의견을 반영한 조정안을 만들어 낼 수 있다고 설명했는데요.



노조는 사후조정 연장 가능성은 없다고 선을 그었습니다.



협상이 결렬되면 노조는 오는 21일부터 18일 동안 총파업에 돌입할 예정입니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 김진원)