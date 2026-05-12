이 대통령, "성착취물 운영진, 해외 숨어도 강제 귀국시켜 반드시 엄벌"

▲ 이재명 대통령이 12일 청와대에서 국무회의 겸 비상경제점검회의를 주재하고 있다.

이재명 대통령이 대규모 불법 성착취물 사이트 운영진 검거 소식을 전하며, "이제는 이런 짓을 하고 해외로 숨어도 강제귀국시켜 반드시 엄벌한다"고 경고했습니다.이 대통령은 오늘(12일), 자신의 SNS에 관련 보고 내용이 담긴 문서 사진을 첨부하며 "불법 성착취물 사이트를 폐쇄하고 운영진을 해외에서 검거한 후 강제귀국 (시켰다)"며 이같이 적었습니다.해당 문서에는 경찰이 태국에 체류하던 불법 성착취물 사이트 'AVMOV' 운영진 2명을 여권 무효화 조치 등을 통해 추가로 검거했다는 내용이 담겼습니다.경찰은 운영자급 가담자 15명 중 8명을 검거하고 사이트의 최고 관리자 및 범죄수익의 행방을 추적 중입니다.이 대통령은 중동전쟁 관련 허위 정보 유포자 11명을 검거한 경찰의 수사 실적도 공유하며 "국정에 관해 가짜뉴스를 만들어 유포하는 것은 장난이 아니라 형사 처벌되는 범죄"라고 지적했습니다.그러면서, "사실에 기반한 정확한 정보의 유통, 합리적 비판과 토론이 민주공화국을 떠받치는 대의민주주의의 핵심"이라며 "가짜뉴스로 사회 혼란을 야기하는 것은 표현의 자유로 보호받지도 못한다"고 강조했습니다.이 대통령이 첨부한 보고 문서 사진을 보면, 경찰은 유튜브·X·네이버카페 등에 허위 정보를 퍼뜨린 계정 38개를 수사해 피의자 20명을 특정해 11명을 검거했습니다.아울러 전날까지 중동 전쟁 관련 허위 정보 821건의 삭제·차단을 요청해 397건을 완수했습니다.이 대통령은 한 SNS 사용자가 '대통령 다운 일을 하라'고 비판하자, 다른 게시글을 통해 "경찰이 잘 한 일을 국민께 알려 드리고, 고생한 경찰의 성과를 칭찬 격려하며, 모르는 국민들이 혹여라도 이런 범죄에 연루되지 마시라고 계도하는 것"이라며, "그게 대통령이 할 일이기도 하다. 오해가 없으시기 바란다"고도 적었습니다.(사진=연합뉴스)