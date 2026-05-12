청와대 경청수석, '광주 피살 고등학생' 유가족 위로 방문…"못 지켜줘 죄송"

▲ 전성환 경청통합수석비서관

전성환 청와대 경청통합수석이 '광주 고등학생 흉기 피살사건'으로 숨진 피해 학생 유가족과 범행을 막으려다 다친 학생을 만나 위로했습니다.청와대는 전성환 수석이 어제(11일), 숨진 고등학생 A 양의 자택을 방문해 유가족을 만나고 사건 현장 인근 피해자 추모 공간을 찾았다고 밝혔습니다.전 수석은 A 양 유가족을 만난 자리에서 "못 지켜 드려 죄송합니다"라며 고개를 숙이고 국가를 대신해 깊은 사죄의 뜻을 전했습니다.유가족은 면담 내내 눈물을 흘리며, "이런 일이 다시는 생기지 않게 해달라"면서 피의자에 대한 강력한 처벌을 요청했습니다.이에 전 수석은 굳은 약속으로 화답했다고 청와대 경청통합수석실은 설명했습니다.전 수석은 사건 당시 범행을 막으려다 흉기에 중상을 입고 병원에서 입원 치료를 받는 B 군도 찾았습니다.전 수석은 B 군에게 "장래 희망이 경찰관이라고 들었는데 특채시켜야 할 인재"라고 격려하고, 병원 관계자들에게는 최선을 다해 치료해달라고 당부했습니다.이후 사건 현장의 피해자 추모 공간도 방문해, 노란색 추모 리본을 달았습니다.앞서 강훈식 대통령비서실장은 어제 수석·보좌관회의에서 해당 사건을 언급하며 경찰청에 철저한 수사와 순찰 강화, 통학로 안전진단 및 방범시설 보강 등을 당부했습니다.강 실장은 전 수석에게 "유가족과 다친 학생의 가족을 직접 만나 정부 차원의 위로를 전하고 필요한 지원과 조치가 신속히 이뤄질 수 있도록 세심히 챙기라"고 지시했습니다.지난 5일 새벽 0시 11분쯤, 24살 장 모 씨는 광주 광산구의 한 보행자도로를 지나가던 고등학생 A 양을 살해하고 근처에서 달려와 범행을 막으려던 B 군에게 흉기를 휘둘러 다치게 했습니다.장 씨는 A 양과 B 군과 일면식도 없는 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)