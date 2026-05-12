오세훈표 감사의 정원 개장…정원오 "선거용 졸속 사업"

▲ 정원오 민주당 서울시장 후보

정원오 민주당 서울시장 후보는 오늘(12일) 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 시장일 때 추진한 광화문 광장의 '감사의 정원'이 개장하자 "선거용 졸속 사업"이라며 비판했습니다.그는 동시에 오 후보가 민주당 후보의 약점으로 보는 부동산 문제로 공세를 퍼붓는 데 대해선 "이상한 프레임"이라고 반박하면서 재개발·재건축 이슈에 민감한 강남 지역에서도 자신의 정책에 대한 기대가 있다고 강조했습니다.정 후보는 이날 오후 오 후보가 공세 포인트로 삼는 주택 장기보유 특별공제(장특공) 등 부동산 세제와 관련해 중앙정부와의 '조율'을 강조했습니다.정 후보는 SBS '주영진의 뉴스브리핑'에 출연, "1가구1주택자를 보호하는 방향으로 간다는 게 제 생각"이라며 "그늘이 생기면 (중앙) 정부와 긴밀히 협의해 보완하는 방법으로 가면 좋겠다"고 말했습니다.이어 "보통 정부에서 여러 정책을 큰 뜻으로 (시행)하는데 거기에 그늘들이 있다"며 "이것을 지방정부가 챙겨서 (중앙) 정부와 협의하며 보완해줘야 한다"고 거듭 강조했습니다.그러면서 "특히 대통령은 이해가 되면 바로 정책으로 하시는 스타일"이라며 "저는 그걸 믿고 있기 때문에 시민의 불편함이 생기면 언제든 만나서 설명해 드리고 시정 조치가 될 수 있도록 하려고 한다"고 말했습니다.최근 정 후보가 강남4구에 공을 들인다는 평가에 대해선 "예전과 같지 않아서 (이곳이) 민주당에 굉장히 우호적"이라고 했습니다.그러면서 압구정 3구역 재건축 조합 등을 방문한 일 등을 언급한 뒤 "(오 후보는) 민주당이 재건축·재개발에 대해서 관심이 없다는 쪽으로 이상하게 프레임을 씌운다"며 "(현장에선) 저의 행정에 대한 기대가 굉장히 크다"고 언급했습니다.