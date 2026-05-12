뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

원·달러 환율 한 달 만에 장중 1,490원 기록

백운 기자
작성 2026.05.12 17:25 조회수
원·달러 환율 한 달 만에 장중 1,490원 기록
▲ 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다.

중동 불안이 지속되고 외국인 투자자들이 5조 6천억 원 이상 순매도하면서 원/달러 환율이 약 한 달 만에 장중 1,490원을 찍었습니다.

오늘(12일) 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 17.5원 오른 1,489.9원으로 집계됐습니다.

이는 지난달 7일(1,504.2원) 이후 가장 높은 수준입니다.

환율은 2.6원 오른 1,475.0원으로 출발한 뒤 장 마감 직전 1,490.0원까지 올랐습니다.

장중 1,490원대에 올라선 것은 지난달 13일(1,499.7원) 이후 처음입니다.

환율은 지난 7일 종가 기준 1,454.00원까지 내렸다가 사흘간 35.9원 뛰었습니다.

미국과 이란의 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 위험 선호 심리가 위축됐습니다.

엔/달러 환율은 0.23% 오른 157.430엔입니다.

원/엔 재정환율은 100엔당 945.73으로, 전 거래일 오후 3시 30분 기준가인 937.70원보다 8.03원 올랐습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지