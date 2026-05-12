원·달러 환율 한 달 만에 장중 1,490원 기록

▲ 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다.

중동 불안이 지속되고 외국인 투자자들이 5조 6천억 원 이상 순매도하면서 원/달러 환율이 약 한 달 만에 장중 1,490원을 찍었습니다.오늘(12일) 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 17.5원 오른 1,489.9원으로 집계됐습니다.이는 지난달 7일(1,504.2원) 이후 가장 높은 수준입니다.환율은 2.6원 오른 1,475.0원으로 출발한 뒤 장 마감 직전 1,490.0원까지 올랐습니다.장중 1,490원대에 올라선 것은 지난달 13일(1,499.7원) 이후 처음입니다.환율은 지난 7일 종가 기준 1,454.00원까지 내렸다가 사흘간 35.9원 뛰었습니다.미국과 이란의 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 위험 선호 심리가 위축됐습니다.엔/달러 환율은 0.23% 오른 157.430엔입니다.원/엔 재정환율은 100엔당 945.73으로, 전 거래일 오후 3시 30분 기준가인 937.70원보다 8.03원 올랐습니다.(사진=연합뉴스)