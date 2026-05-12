미국, 트럼프 방중 앞두고 '이란산 원유 중국 수출' 관여 개인·기업 제재

▲ 스콧 베선트 재무장관

미국 트럼프 행정부는 11일(현지시간) 이란산 원유의 중국 수출을 지원한 개인 3명과 기업 9곳을 제재 대상으로 지정했습니다.미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이날 이슬람 혁명수비대(IRGC)가 규제가 느슨한 국가들에 설립한 위장기업을 이용해 원유 판매 과정에서 자신들의 역할을 은폐하고 이를 통해 확보한 수익을 이란 정권으로 흘려보내고 있다며 이 같은 신규 제재 내용을 밝혔습니다.제재 대상에 오른 개인 3명은 이란 국적이며, 기업 9곳 가운데 4곳은 홍콩, 4곳은 아랍에미리트(UAE), 1곳은 오만 기업입니다.스콧 베선트 재무장관은 "'경제적 분노'(Economic Fury) 작전은 이란 정권의 무기 프로그램과 테러 대리세력, 핵 야망을 위한 자금원을 계속 차단할 것"이라고 밝혔습니다.제재 대상이 된 개인 및 기관은 미국 내 모든 자산이 동결되며 이들과의 미국 내 거래 역시 금지됩니다.미국과 이란의 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 미국은 이란에 대한 경제적 압박 조치를 한층 강화하고 있습니다.재무부는 지난 8일에도 이란의 무기·드론 생산 지원에 관여한 중국과 홍콩 기업·개인 등 10곳을 제재 대상에 올렸습니다.중국은 불법 제재라며 강하게 반발했습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 12일 정례브리핑에서 "국제법상 근거가 없고 유엔 안전보장이사회의 승인도 거치지 않은 불법적이고 일방적인 제재에 단호히 반대한다"며 "중국은 자국 기업의 정당하고 합법적인 권익을 확고히 수호할 것"이라고 말했습니다.13∼15일 예정된 도널드 트럼프 대통령의 중국 방문을 계기로 미국이 이란 문제 해결과 호르무즈 해협 재개방 등을 위해 중국 측의 협조를 요청할지 주목됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)