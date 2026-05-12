"이란에 발끈한 트럼프, 인내심 잃고 전투 재개 진지하게 고려"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 잇따라 결렬된 데 대해 인내심을 잃고 최근 몇 주 사이 어느 때보다 대규모 전투 재개를 진지하게 고려하고 있다고 CNN 방송이 11일(현지 시간) 소식통을 인용해 보도했습니다.보도에 따르면 트럼프 대통령은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄가 계속되고 있는 데다 핵 물질과 관련한 이란의 실질적인 양보가 나오지 않는 데 대해 불만이 커지고 있습니다.트럼프 대통령은 최근 미국이 제안한 종전안에 대한 이란의 답변을 받고 "완전히 용납할 수 없다"며 '쓰레기', '멍청하다'는 표현까지 썼습니다.소식통들은 트럼프 행정부 안에서 이란에 실제로 진지한 협상 의지가 있는지 의문을 제기하는 목소리가 커지고 있으며, 향후 대응 방안을 둘러싸고도 이견이 표출되고 있다고 전했습니다.국방부 일부 인사를 포함한 강경파는 이란을 협상장으로 끌어내기 위해 추가 압박이 필요하다며 이란의 입지를 더욱 약화할 제한적 공습 등을 주장하는 것으로 전해졌습니다.반면 다른 진영은 외교적 해결 가능성을 좀 더 지켜봐야 한다며 지속적인 협상을 요구하고 있습니다.CNN은 트럼프 대통령 측근 사이에서 중재국 파키스탄에 대한 불신도 커지고 있다고 전했습니다.파키스탄이 트럼프 대통령의 불만을 이란에 충분하고 정확하게 전달하지 않거나, 이란 입장을 실제보다 더 긍정적인 방향으로 미국에 설명하는 게 아니냐는 불만이 제기되고 있다는 것입니다.다만 중동 국가의 한 당국자는 "역내 국가들과 파키스탄은 트럼프 대통령의 인내심이 바닥을 드러내고 있고 지금이 마지막 외교 기회라는 점을 이란에 강하게 전달하고 있다"며 "하지만 이란이 이를 심각하게 받아들이지 않는 것 같다"고 말했습니다.이 당국자는 미국과 이란의 협상 접근 방식과 압박을 견디는 한계치가 서로 다르다며, 수십 년간 경제 제재를 견뎌온 이란의 특성이 협상을 어렵게 만들고 있다고 분석했습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 국가안보팀을 소집해 향후 대응 방안을 논의했습니다.소식통들은 트럼프 대통령이 13일로 예정된 중국 방문 이전에 중대한 결정을 내릴 가능성은 크지 않다고 전했습니다.CNN은 "결국 베이징에서 열릴 시진핑 중국 국가주석과의 회담 결과가 이번 전쟁의 향방을 가를 분수령이 될 것으로 전망된다"고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)