삼성전자 노사, 오늘 이틀째 협상…총파업 현실화하나

<앵커>



삼성전자 노조가 예고한 총파업이 이제 9일 앞으로 다가왔습니다. 어제(11일) 협상에서 입장차를 좁히지 못한 노사는 오늘 이틀째 협상을 이어가고 있습니다.



백운 기자가 취재했습니다.



<기자>



어제 하루 종일 협상을 벌이고도 입장 차이를 좁히지 못한 삼성전자 노사는 이틀째인 오늘 오전부터 협상을 다시 이어가고 있습니다.



협상에 앞서 노조 측은 조합원들이 만족할 결과를 위해 최선을 다하겠다고 밝혔고,



[최승호/삼성전자 초기업노조 위원장 : 그 결과가 합의든 결렬이든 우선은 최선을 다한다는 말씀을 좀 전달 드리고 싶습니다.]



사측은 취재진 질문에 별다른 답을 하지 않았습니다.



노조는 영업이익의 15%를 상한 없이 성과급으로 지급하고 이를 제도화하라고 요구하는 반면, 사측은 메모리 사업부에 경쟁사보다 높은 수준으로 보상하겠다면서도 당장 제도화하는 건 곤란하단 입장으로 맞서고 있습니다.



메모리 외 다른 부문에 대한 보상안을 놓고도 노사는 물론 노조 내부에서조차 의견이 엇갈리고 있습니다.



협상을 지켜보는 글로벌 빅테크들도 공급 차질 여부를 직접 문의하는 등 파업 불똥이 튈까 노심초사하는 것으로 전해졌습니다.



[이성엽/고려대 기술경영전문대학원 교수 : (노사 갈등이) 계속 반복될 우려가 있다면 향후 구매선 같은 걸 변경하고, 다른 쪽 기업들이 공급을 좀 더 늘리는 방향으로 전략을 취할 가능성이….]



노조는 오는 21일 총파업을 예고한 상황인데, 중재에 나선 중앙노동위원회는 우리 경제에 중대한 영향을 미칠 수 있는 파업 사태를 막기 위해 조정안을 도출하는 데 집중하고 있습니다.



때문에 오늘 조정안 도출에 실패해도 조정 기한을 연장해 양측이 협상을 더 이어갈 수 있다는 전망도 나오고 있습니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 김진원)